Comienza la campaña de la renta y si vives en Canarias puedes tener derecho a más deducciones de las que esperabas

Comienza la campaña de la Declaración de la Renta 2024: trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas tendrán que pasar por caja a partir del 2 abril hasta el próximo 30 de junio. Entre las novedades más destacables para este ejercicio está la obligatoriedad de presentar la declaración todas aquellas personas que hayan cobrado una prestación por desempleo, incluso si esta ha sido su única fuente de ingresos. Si hablamos del Archipiélago también cambian algunos aspectos, como variaciones en las cantidades que se pueden deducir.

LA FIGURA DEL PROFESIONAL

La realidad es que la declaración de la renta supone un verdadero quebradero de cabeza para los contribuyentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el papeleo, los apartados, las casillas, los formularios y los números. Así, a pesar de que el borrador lo hace todo más sencillo, los profesionales recomiendan acudir a gestorías para ahorrarse el disgusto de posibles multas, o mejor aún, algunos euros en deducciones.

Alfonso Padilla es abogado, asesor fiscal, inspector de Hacienda en excedencia, fundador, socio y director de Padilla y Asociados. Explica a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias cómo de importante puede resultar contar con un profesional: "El borrador es una herramienta que facilita muchísimo trabajo, que es lo de menos, sino el acceso del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Sin embargo señala que no podemos conformarnos con aceptarlo.

"No hay que olvidar que somos la comunidad autónoma que mayor número de reducciones autonómicas disponibles tenemos", apunta Padilla. Estas reducciones no vienen especificadas en el borrador, por lo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Se calcula que no prestarles atención puede suponer una pérdida de unos 220 euros de deducción de media.

Otra de las novedades está en las personas que deben hacer la Declaración de la Renta, pues también la tendrán que hacer quienes hayan cobrado una prestación por desempleo: "Para que os hagáis una idea, los datos de las campañas de renta anteriores, hablamos de unos 24 millones de declarantes más o menos". Sin embargo, señala que aquellas personas que no tengan la obligación no se deben despistar de hacer el borrador, pues "en muchos casos hay que hacerlo porque sale a devolver y no son pocas las cantidades que se dejan de recuperar porque uno se queda en la idea de que no está obligado".

Quienes suelen acudir en búsqueda de gestorías y asesorías son los autónomos. Nicolás Fariña es propietario de Cedatos S.L. y ofrece este tipo de servicios. Le hemos preguntado por si existe una notable diferencia entre lo que paga un asalariado y un autónomo, su respuesta es contundente: "El asalariado paga hasta un poco más, porque al final en la nómina te descuentan una cantidad. Uno ve lo que le ingresan en la cuenta, pero no ve todo lo que hay detrás".

Fariña explica que los principales reclamaciones de Hacienda se debe a la interpretación de gastos: "Todos somos conscientes de que Hacienda ya te pilla todo, casi todo se hace por banco y es muy improbable esconder ingresos". No obstante, la protesta general de sus clientes no se concentra en el pago, sino en la tasa de retorno, en la que también culpa al IGIC: "Las carreteras están como están, los servicios públicos están como están, las escuelas están como están...".