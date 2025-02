Jóvenes con falta de compromiso o altos costes de vida: ¿Por qué no nacen niños en Canarias?

Continúa la caída de nacimientos en el Archipiélago. En el 2024 nacieron 11.718 niños, unos 280 menos que en el año anterior, según los datos provisionales que publica el Instituto Nacional de Estadística. Cada vez la diferencia es mayor: muere más gente de la que nace. Sin embargo, hace diez años los datos, aunque lejos de ser presumibles, eran mucho mejores. En el 2014 nacieron 16.398 niños lo que supone un descenso de un 28%. ¿Qué es lo que está pasando para que se produzca esta caída?

PREGUNTAMOS A LAS FAMILIAS

A las ocho de la mañana nos hemos acercado a las puertas de un colegio de Santa Cruz de Tenerife, concretamente a el centro La Salle San Ildefonso. Allí nos hemos reunido con un grupo de madres experimentadas: la mayoría tenía ya hijos adolescentes de 15, 16, e incluso de 19 y 20 años. Todas tenían una opinión forjada, pero no compartían el mismo punto de vista: algunas pensaban que los altos costes de vida dificultaban la paternidad, otras que falta compromiso por parte de los jóvenes. También que los proyectos de vida han cambiado.

"Es mucha responsabilidad tener un hijo y sacarlo adelante", reflexiona una de ellas. Piensa que la juventud prefiere no tener ataduras, tanto en el trabajo como en la pareja. "Viajar, salir, comprar cosas materiales. No sé, pienso que las prioridades han cambiado bastante y creo que es un poco por falta de compromiso". Es la vida líquida en la que vivimos ahora, añadirían los que piensan como ella.

Pixibay Chicas jóvenes tomándose una foto

Patricia y Silvia, sin embargo, asienten a las razones de su amiga pero añaden la realidad socioeconómica a la que se enfrentan los jóvenes: "Hoy en día está todo tan elevado en los precios que es imposible acceder a un alquiler o comprarte una vivienda". Eso piensa Patricia, madre de un único hijo adolescente. Silvia lo sabe muy bien pues ella es madre de tres, dos de ellos ya adultos: "El mayor tiene novia y su mayor problema es la vivienda. ¿Dónde van a vivir para formar una familia? Están muy ilusionados pero lo tienen muy difícil".

Es difícil a veces tener un hijo pequeño y poder compatibilizar Patricia Madre de un adolescente

Además, Patricia comenta el problema de la conciliación: "Es difícil a veces tener un hijo pequeño y poder compatibilizar con el trabajo". Esta era una de las preocupaciones de Luciano y su pareja, que con apenas 30 años se han lanzado a la aventura de tener un bebé. Nos lo contaba a los micrófonos de COPE: "Si es verdad que el tema económico y a la hora de conciliar es muy importante, pero tampoco era un factor clave para decidirnos". Más bien, fue el compromiso por tener este proyecto de vida en común.

Pixibay Familia

Aun así, Luciano reflexionaba sobre cómo ahora la juventud puede abrir su propio camino: "Antes sí que se inculcaba eso de estudia, cásate, cómprate una casa, ten hijos... Con el paso de los años, considero que por suerte a los jóvenes se nos ha dado la oportunidad de que no siempre tiene que ser así, de que podemos elegir". Compara su vida a la que tuvieron sus padres y parientes mayores, que la mayoría eran familias numerosas. El apoyo del entorno también es fundamental: "Quien no te regala pañales, te presta un carrito... Pero entiendo que para personas que no tengan esa suerte puede ser un gasto importante".

A los jóvenes se nos ha dado la oportunidad de que podemos elegir Luciano Padre joven primerizo

Así, la única conclusión que se puede sacar de estas entrevistas es que los argumentos para explicar el descenso de la natalidad en Canarias son todos diversos y válidos. Mientras tanto, en estos años donde cada vez hay menos hijos, nietos, sobrinos, primos y alumnos, expertos se debaten sobre cuáles pueden ser las consecuencias de este fenómeno para el Archipiélago: la despoblación, la falta de relevo generacional en ciertas profesiones o la repercusión directa al sistema de pensiones.