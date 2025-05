En busca de la mejor tumbona: peleas entre turistas en Canarias por el primer puesto en la piscina

Millones de turistas británicos eligen cada año Canarias para pasar sus vacaciones. Son, de hecho, el principal mercado de las islas. Pero son también quienes suelen protagonizar las imágenes más llamativas en los establecimientos alojativos, entre ellas, la lucha por las hamacas.

Atraídos por el buen clima del archipiélago, su principal interés suele estar en tomar el sol el mayor tiempo posible junto a la piscina, pero además, lo más cerca posible del agua. Eso genera tensiones por hacerse con un puesto en la primera fila de tumbonas.

peleas por una tumbona

Estos días se ha hecho viral el último incidente entre turistas. Ocurrió en unos apartamentos de Puerto del Carmen, en Lanzarote. Una británica llega a la piscina y ve cómo otra pareja le ha quitado la que consideraba su tumbona, porque era la que había estado usando toda la semana, pese a que un cartel dejaba claro que no se podían reservar.

Ramiro es socorrista del Lagos de Fañábé Beach Resort, en el sur de Tenerife. Está más que acostumbrado a este tipo de incidentes entre turistas, especialmente, en períodos de alta ocupación, como Semana Santa. Cuenta en HERRERA EN COPE CANARIAS que, con el tiempo, ha ido "ganando en veteranía" y sabiendo cómo lidiar con los clientes del hotel. "Si no buscan una solución entre ellos, siempre les pregunto quién lo ha hecho peor, si el que ha venido temprano a reservar la hamaca o el que ha retirado las pertenencias del otro, y siempre hay alguien que acaba cediendo", relata a Roberto González.

"los socorristas no somos policías"

A su juicio, "el socorrista no está para vigilar tumbonas vacías, sino para proteger a los usuarios de la piscina". "Hay hoteles en los que hay normas, pero en otros se quiere dar tranquilidad al cliente de que se despreocupe de sus pertenencias, pero yo no puedo hacerme responsable, porque no soy policía, no es mi labor", considera. "Lo que tendrían que hacer los clientes del hotel es retirar sus cosas si se van a ausentar de la piscina y así siempre habría tumbonas para el que viene", añade.

En el caso de la empresa para la que trabaja, la orden es no retirar nunca las toallas de los turistas por una sencilla razón: "Si debajo de ellas hay algún objeto o dinero y luego el cliente lo reclama, ¿quién se hace responsable?", se pregunta, añadiendo que, incluso, "muchas veces en realidad no tienen nada, pero lo hacen para sacar rédito".