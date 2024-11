70 personas en Canarias han fallecido en el mar este año: "El perfil suele ser el mismo"

Hoy tenemos que lamentar varios accidentes acuáticos. Un hombre ha fallecido en Charco Verde en La Palma, otra persona se encuentra en estado grave en un hotel en Costa Teguise, Lanzarote, y un tercero ha sido salvado inconsciente en Taurito en Mogán, en Gran Canaria. Un especialista ha denunciado en COPE Canarias que muchas de estas personas no hacen caso de los avisos en las playas ni tampoco a los socorristas.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Pedro Garrido, socorrista de Proactiva Canarias en Telde. Cuenta que la mayoría de los accidentes acuáticos se dan por varias causas: la imprudencia y el desconocimiento del medio.

Además, este especialista ha apuntado a que el perfil de las víctimas de estos sucesos casi siempre “es el mismo y casi todos argumentan un supuestos conocimiento del mar”. Y nos cuenta un caso: este miércoles, una bañista extranjera ignoró las banderas rojas que había en la playa de Telde, en el litoral este de la isla. Además, tampoco hizo caso de las advertencias del personal cualificado para los rescates y se metió en el mar pese al oleaje. Como se podrán imaginar, finalmente tuvo que ser rescatada para evitar perecer en el agua.

En este caso, la mujer no hizo caso a pesar de las advertencias y se adentró en el mar, lo que le arrastró a una zona peligrosa, cerca de los riscos. Es por eso, que los socorristas decidieron socorrerla, porque estaba en apuros. Cuando la sacaron, ella reconoció que se había equivocado por no hacerles caso y les dio las gracias por salvarle.

SITUACIONES QUE SE REPITEN

Este tipo de situaciones en el mar, se suelen repetir en el tiempo. De hecho, pasan más a menudo de lo que les gustaría. La mayoría de la gente que pasa olímpicamente del significado de las banderas o de las advertencias de los profesionales apuntan que ellos conocen el medio y creen que no les va a pasar nada.

Según este especialista hay un perfil de personas que se repite. “Normalmente son hombres de mediana edad y hasta incluso un poco más, que siempre nos cuentan la misma historia:Yo llevo aquí 30 años y conozco el mar”, añade.

Insiste en que si ellos están trabajando y hay una persona, que no tiene destreza en el mar y decide bañarse con bandera roja, se acaba ahogando. Es popr eso, que cuando ocurren estos accidentes bajo su servicio, el sentimiento de culpabilidad aumenta porque “por mi culpa ese usuario se ahogó en el mar, por no cumplir mi deber de prohibir el baño en bandera roja. Eso queda en la conciencia de uno, no es fácil”.

Es por eso, que cree que hay que endurecer las prohibiciones para que la gente haga más caso.

Pedro Garrido dice que cuando ponen la bandera roja es porque “el mar está malo, con fuertes corrientes, fuertes oleajes, y por eso se prohíbe el baño. Siempre ponemos la bandera roja, no para fastidiar a alguien que viene a pasarse el día a la playa, lo ponemos para evitar trágicos accidente, para velar por los usuarios del mar, para que vayan a sus casas sano y salvo”.