Olegario Figueroa: "Cinco años con la espada de Damocles sobre la cabeza; en La Oliva hay un 24% de paro"

El personal del Oliva Beach se ha concentró ayer en la presentación de Chira Soria con camisetas y carteles para dar a conocer su situación; la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se encontraba allí, declaró que una parte de las instalaciones del Oliva Beach es compatible con la Ley de Costas y otra parte tendría importantes problemas.

Olegario Figueroa, presidente del Comité de Empresa del Oliva Beach, expuso que el año pasado se recibió una carta del ministerio en la que se comunicaba a la empresa que el expediente quedaba archivado, aunque se podía reabrir, pero que en ningún lugar del escrito, informaban de ninguna irregularidad; llevan cinco años con la espada de Damocles sobre la cabeza; "en La Oliva hay un 24% de paro y hay personas que están yendo a psicologos debido a la situación"; no consiguen que las autoridades se reunan con la empresa y les aclare la misma.

Rafael Giráldez, vicepresidente de la plataforma "Salvar el hotel Oliva Beach", incidió en que la ministra no está diciendo la verdad respecto al estado del expediente. El Consejo de Estado no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad del Oliva Beach y el expediente caducó. Ahora están intentando ganar tiempo mediante sanciones administrativas, para lograr derribar los hoteles. Afirmó que las transferencias de costas no se firmarán completas en junio, y que acabarán derribándolos.

Respecto a las reuniones con el Presidente Ángel Víctor Torres, Rafael Giraldez declaró que se han reunido cuatro veces en Gran Canaria y dos en Fuerteventura y han ido tres veces al Ministerio, pero como ya no saben que responderles, y después de tantas promesas, que ya no se creen, "ahora no dan la cara"; intentan solicitarlas, pero no consiguen nada. El Cabildo y el Ayuntamiento les apoyan, pero la solución es que "Ángel Víctor Torres de un golpe de una vez en la mesa, transfiera las competencias de costas, que tenemos en el estatuto de autonomía de 2018, que han tenido cuatro años para hacer su trabajo y no lo han hecho". Giraldez hizo hincapié en que la transferencia de costas debía ser completa, no como en Andalucía; también, en que se tiene que seguir cumpliendo la ley, pero que si se gestionara costas desde Canarias, sería mucho más rápido que desde Madrid, y con personas que conocieran el terreno y sus peculiaridades y necesidades.

En cuanto a que si transfieren las competencias de costas, se abre un poco de esperanza, Olegario Figueroa, aseguró que se "agarran a un clavo ardiendo, es todo incertidumbre y si no, esto va a ser un desastre, esto va a ser un estallido social, en la península puedes ir a cualquier lado pero aquí ¿a dónde vas?" inquirió; son muchos los puestos de trabajo que dependen de estos hoteles.