La controvertida opinión de un canario sobre los que van de vacaciones a las islas en enero: "Bali o Grecia"

En pleno invierno, cuando muchos europeos buscan refugio en destinos exóticos como Bali o Grecia, un canario ha levantado la voz en las redes sociales para recordar que en su propio hogar, las Islas Canarias, la temperatura es un auténtico lujo. En un reciente vídeo viral en TikTok, Álvaro, un joven residente en las islas, expresó su desconcierto sobre cómo, siendo parte de España y estando a solo unas horas de distancia, miles de turistas siguen eligiendo otros rincones del mundo en lugar de disfrutar del paraíso que tienen tan cerca.

Con un tono relajado y algo irónico, Álvaro comenzó su mensaje dejando claro lo que muchos canarios piensan: "Entiendo, la peña gastando rollo miles de euros en irse a Bali, en irse a Grecia. Y aquí en las Canarias, finales de enero, mira esto. Mira el color de agua, el calor que hace, mírate el tiempo que hace". Con imágenes de paisajes soleados, playas de aguas cristalinas y un clima envidiable, no pudo evitar recalcar lo evidente: "Realmente el plan promedio, mío, aquí los fines de semana es playita, tumbarse a coger sol, sea el mes del año que sea. Es increíble".

Álvaro no se anduvo con rodeos al apuntar que las Islas Canarias son, para él, "la vida", comparando la tranquila cotidianidad del lugar con la frenética búsqueda de sol en destinos más lejanos. En sus palabras, es "la vida" de verdad, algo que, por lo visto, no siempre se valora por aquellos que prefieren destinos más distantes. "Como está en España, lo tenemos cerca, pero no se valora", lamentó.

El mensaje de Álvaro, más allá de ser una crítica a las decisiones turísticas de muchos, parece un llamamiento a valorar lo que se tiene cerca. Las Islas Canarias, con sus temperaturas suaves y constantes durante todo el año, tienen un clima envidiable, y si bien es cierto que la oferta de Bali o Grecia puede resultar atractiva por sus culturas, paisajes o incluso precios, la proximidad de Canarias y su excelente infraestructura turística la convierten en un destino ideal para aquellos que buscan desconectar sin tener que viajar tan lejos.

Álvaro, incluso bromeando, expresó con rotundidad que "Canarias es lo mejor", una opinión que muchos canarios, no solo turistas, comparten cada año al disfrutar de su microclima subtropical y su variada oferta de paisajes naturales: desde sus playas de arena dorada hasta sus impresionantes montañas, volcanes y parques naturales.

El llamado de este joven canario a redescubrir las Islas Canarias en enero también pone en evidencia una tendencia que cada vez está ganando más fuerza: el turismo cercano o local. Muchos viajeros están empezando a valorar las alternativas nacionales o regionales para sus escapadas de invierno, descubriendo joyas turísticas que en ocasiones se pasan por alto, precisamente por tenerlas tan cerca.

En tiempos donde la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono son cuestiones que preocupan cada vez más a la sociedad, optar por destinos cercanos como Canarias se presenta como una opción más responsable sin renunciar a un clima paradisíaco, paisajes espectaculares y una excelente oferta de ocio y gastronomía.

Alamy Stock Photo Turista a primera hora de la mañana intentando resolver un sudoku, Playa de Las Vistas, Los Cristianos, Tenerife, Islas Canarias, España

Álvaro, al igual que muchos canarios, considera que el turismo en Canarias tiene un potencial aún mayor, que va más allá de ser una simple parada en invierno para aquellos que buscan sol. Las Islas Canarias no solo pueden ofrecer ese sol inconfundible, sino una experiencia cultural rica, una biodiversidad única y una hospitalidad que rara vez se encuentra en otras partes del mundo.