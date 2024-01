La patronal de Lanzarote denuncia el falso alquiler vacacional: ”Es una chabacanada”

La patronal de Lanzarote ha denunciado ante el Cabildo insular el falso espacio de coworking que se anunciaba como alquiler vacacional en la capital conejera, en donde se ofertaban estancias de 25 euros por noche durmiendo en tiendas de campaña individuales.

Esta historia se ha dado a conocer gracias a la denuncia por parte de una persona que estuvo allí y que contrató el servicio, basándose en unas condiciones que finalmente no se cumplían. Los empresarios insisten en que esto no es el turismo que quieren ni en la isla, ni tampoco en el archipiélago, porque se está dando una imagen lamentable del destino.

En Herrera en COPE Canarias hemos tratado el asunto, con Francisco Martínez, el vicepresidente de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), a quien le ha sorprendido las imágenes. Relata que le resulta difícil de creer que haya gente que esté alquilando un espacio de "manera irresponsable" en la isla.

Cuenta que desde que saltó la noticia la patronal ha ido a denunciar esta situación para que se tomen medidas al respecto. "Vamos a poner una denuncia porque esto no es de recibo. Eso no es turismo ni nada, eso es una chabacanada, no hay como calificarlo, porque es una irresponsabilidad total. Por parte de las autoridades, si lo han consentido teniendo conocimiento de que esto existe, es mucho más irresponsable".

Falta personal para las inspecciones

En cuanto a si faltan o no inspecciones, Francisco Martínez, asegura que no hay tanta vigilancia porque se está haciendo la normativa para las viviendas vacacionales. Me temo que el desarrollo va a ser muy lento porque para controlar toda Canarias hacen falta cuerpos de inspección del que el Gobierno hoy no dispone. A no ser que convoquen 30 o 40 plazas más, si no, no va a servir mucho el tema de la inspección si no se hace".

El vicepresidente de ASOLAN insiste en que en la isla no hacen falta más camas y que por ahora van bien, porque hay suficientes en cuanto a la planta alojativa. "Hay 78.000 camas regladas y que están perfectamente autorizadas en lo que son alojamientos turísticos. En cuanto a la vivienda vacacionales, una vez que la nueva normativa se ponga en marcha será el momento de juzgar si tenemos suficientes, si necesitamos más, etc. Pero por ahora vamos bien de plazas turísticas en la isla".

Con la denuncia espera queCabildo de Lanzarote reaccione y tomen medidas. "Yo sí tengo la esperanza de que el Cabildo entienda la situación y actúen, porque el ejecutivo insular sí que tiene competencias. No se puede permitir que tengan una nave alojando a turistas o gente que viene a trabajar, es un descalabro".

Concluye destacando que "con este tipo de situaciones se está dando una imagen penosa, porque está todo el mundo más que preocupados, están echando pestes, porque es inadmisible que se oferte un lugar como este; y se compare con otros establecimientos turísticos que tienen una reglamentación muy seria y son inspeccionados".

El ayuntamiento de Arrecife apela un mayor control en los alojamientos turísticos

En los micrófonos de COPE Canarias hemos contactado también con el ayuntamiento de Arrecife para conocer qué es lo que piensan sobre todo este asunto. Aseguran que no tenían constancia de que esto estaba ocurriendo y son conscientes de la problemática que tiene la ciudad en materia de alquiler.

Según el primer teniente de alcalde, Echedey Eugenio, este falta de alquileres vienen provocadas por muchas circunstancias, aunque culpa a que la gran mayoría viene dada por el poco control y regulación de la vivienda vacacional. "También sumamos la carencia de vivienda pública y de no disponer de un plan general que permita licitar nuevo suelo para el uso de vivienda".

"La problemática en Arrecife es importante y la demanda turística también lo es, por eso no podemos permitir la picaresca y la sinvergonzonería de ver alojamientos turísticos como estos y que afloren por todos lados", añade.

Echedey Eugenio cree que es fácil que se instalen estos alojamientos turísticos desleales porque durante estos últimos años ha habido poquísimo control y no habido una regulación propiamente dicha para solucionar un problema habitacional que afecta a todo el archipiélago. "Estos falsos alquileres vacacionales, sin seguir unas normas, ni un reglamento, hacen que la picaresca y la sinvergonzonería lleven al engaño. Sinceramente, creo que nadie que entre en la web y vea esas fotografías de tiendas de campaña, vaya a alquilar ese espacio por muy barato que sea".