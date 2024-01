Guías turísticos de Lanzarote: "Los turistas pasean sin control por las coladas del Timanfaya"

La Asociación Profesional de Intérpretes/Guías de Turismo de Lanzarote ha denunciado que decenas de turistas pasean y toman fotografías sin control sobre las coladas de lava protegida del Parque Nacional de Timanfaya. Esto ocurre mientras están esperando para entrar en este espacio natural protegido en la cola de automóviles que se forma.

Una situación que no es nueva y que los profesionales turísticos han denunciado en varias ocasiones. En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Natacha López-Breña, la presidenta del colectivo APIT. Asegura que un compañero del colectivo quiso grabar en un vídeo para difundirlo por las redes sociales y avisar de lo que estaba ocurriendo.

Natacha López-Breña cuenta que "diariamente se forman colas de vehículos aguardando su turno para poder entrar en el ParqueNacional. Esto está provocando que debido al volumen de turistas, están en los coches hasta una hora esperando para poder hacer la visita, hay gente que se impacienta y sale a estirar los pies por las coladas de lava. Esto no es culpa del visitante, sino de que no hay una mayor vigilancia o carteles informativos que indiquen que eso no se puede hacer dentro de ese espacio".

"Nosotros somos un grupo que nos ayudamos entre nosotros y también a todo el área. Nos lo colgó uno de mis compañeros, porque a diario vemos estas imágenes y lo publicamos en nuestras redes sociales, porque los que queremos más control en los espacios protegidos. El problema es que como se forman colas de vehículos para poder entrar en el parque, la gente se desespera, además no hay nadie que vigile ese espacio y recuerde que no se puede salir del coche y caminar por donde quieran", añade.

Exigen una mayor concienciación y señalética específica del medio natural

Desde APIT han pedido que se invierta en educar o concienciar a los visitantes para que no cometan infracciones medioambientales. Consideran que debe haber una mayor vigilancia en la entrada, para que les indique que no pueden salir de los vehículos y caminar sobre las coladas o el expolio de las piedras volcánicas, porque es "una zona muy delicada y si seguimos así toda la zona puede quedar estropeada y es una amenaza para el Parque Nacional".

Cree que es importante recordar a los visitantes de cómo debemos comportarnos en un espacio protegido y un Parque Nacional, porque en Timanfaya no hay señalética específica de las prohibiciones o del comportamiento que debemos cumplir.

"Tenemos que hacer una mayor inversión en educación medioambiental y del territorio. Es decir, informar de como tratar a nuestra isla, a los Parques Nacionales. También hay que tener una mayor vigilancia y tiene que haber algún tipo de sanción para los que no cumplan con las reglas", expone.

Cree que muchas veces las sanciones son importantes porque "uno se lo piensa dos veces. La gente, si hay sanción, no pasan del límite. Lo mejor que pueden hacer es tener un mayor control en esa fila tan larga de coches. Ahora mismo solo hay una persona vigilando la entrada y tienen que tener, al menos, un mínimo de tres personas que lo controlen todo e indiquen a los visitantes lo que pueden o no hacer. Porque incluso hemos visto a gente que ha tenido que hacer sus necesidades ahí mismo porque no hay una zona acondicionada para ello y por la larga espera".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Concluye destacando que los miembros de la asociación consideran que también "se deben tomar medidas para evitar esas colas de vehículos tan largas, de horas, para visitar el espacio protegido. Se deben contratar a más personas, porque no es suficiente con el personal que hay ahora mismo. Sobre todo pedimos concienciar a las personas que entran, que es un Parque Nacional, que no puede llevarse piedras, que no se pueden salir de las carreteras y que es un espacio protegido. Nos hemos olvidado que es un Parque Nacional, no es Disneylandia y tenemos que cuidarlo".