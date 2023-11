Así es la joven canaria invitada a la jura de la Constitución de la princesa Leonor

Hoy se ha celebrado la jura de la Constitución de la princesa Leonor, en el Congreso de los Diputados. En dicho acto han acudido una veintena de jóvenes destacados de la generación de la heredera al trono y que han acudido en representación de las comunidades autónomas.

Son jóvenes de entre 18 y 28 años que han destacado por sus trayectorias en distintas formaciones y profesiones. El objetivo es poner de relieve que hay muchos jóvenes con talento, exitosos y con notable capacidad de esfuerzo en todo el territorio nacional.

Eliana Parrilla, es una joven de Lanzarote que ha ido en representación de Canarias. Ella ha sido galardonada en los premios 'Joven Canarias 2023', porque lleva desde los 15 años en asociacionismo juvenil en la isla conejera, aunque sobre todo en la localidad de Tiagua, en el municipio de Teguise.

Esta joven activista y solidaria ha compaginado sus estudios con el compromiso social de la isla y su entorno. Hay que destacar que ha creado la delegación de estudiantes en la facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha participado en distintos foros como el consejo de la Juventud de Canarias y en un centro de atención de inmigrantes de la isla.

Su vocación y su pasión es la participación ciudadana y es por eso que está realizando un Máster de Bienestar Social y Comunitario.





Eliana Parrilla: “Me han invitado por el reconocimiento y mi trayectoria social”

Hoy en Herrera en COPE Canarias hemos hablado con ella. Asegura que está muy “ilusionada por participar en un acto tan importante como este”.

En nuestros micrófonos relata que cuando recibió la llamada para invitarla a este acto “no se lo esperaba para nada y al principio no me lo creía. De hecho, me llamó un número súper largo y yo pensaba que me iban a dar una cita para el médico, pero la realidad era que nos estaban llamando desde el Congreso de los Diputados. Al principio pensaba que era una broma, o una tomadura de pelo, pero era cierto”.

Eliana Parrilla: “Me llamó una señora, me pregunta que si soy Eliana Parrilla Morín, con DNI... y que si ese era mi correo electrónico. Le digo que ese correo yo ya no lo uso y que si tiene algo que mandarme, que me lo mande a otro. Le pregunto que para qué era y me dice que es para invitarme para la jura de la Constitución de la princesa de España. Yo me quedo un poco en 'shock' y le pregunto que por qué yo”.

“Me dice que es algo a nivel nacional porque se confeccionó una lista de unos 100 jóvenes que en algún momento de sus vidas o que actualmente estuvieran haciendo una labor social, o que hayan tenido algún reconocimiento o que sea un joven de especial interés. Y que por eso nos han invitado, para acudir a este acto”, añade.

Dice que en un primer momento le “costó asimilarlo y que su madre le estuvo gritando de la emoción. Sus amigas tampoco se lo creían, pero que está muy ilusionada con acudir hoy a este evento tan importante y también histórico”

Eliana Parrilla asegura que hoy ha acudido un montón de gente del resto de España: “Violonchelistas, cineastas, artistas, deportistas... y luego estoy yo”.

Esta joven cuenta que tan solo le han exigido que sigan el protocolo y que sean puntuales a la cita. “Tenemos que entrar por la parte de atrás del congreso antes de las 10 de la mañana, pero el acto empieza a las 11. Lo único que me han exigido es un tema de protocolo, de vestimenta: ni escote, ni que usemos tirantes y el vestido tiene que llegar por la rodilla. También que no podía ir con ningún acompañante y que vaya sola. En lo que se refiere a la seguridad, especialmente no me han dicho nada”.

Espera poder hablar y conocer a la princesa Leonor en el acto y al menos sacarse una foto con ella para el recuerdo.

¿Qué opinan los canarios sobre el acto de jura de constitución y de la princesa?

Hoy hemos bajado a la calle y hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos sobre este evento institucional que ha acaparado todos los telediarios, los magazines de radio y las portadas de los periódicos. Hemos hablado con Juana, María, Ana, Elena y Patricia. Todas coinciden con que se trata de un evento muy importante y que la princesa Leonor está muy preparada para llegar a ser Reina de España.

Juana dice que "a mí me parece bien, porque lo tiene que hacer y es lo que le corresponde. Hoy cumple los 18 años y aunque no pueda ver el acto estaré muy pendiente e informada".

María, por su parte, dice que "tenía conocimiento de que este acto se iba a realizar y espera verlo en directo. Dice que le parece perfecto que Leonor jure la Constitución porque es lo que tiene que hacer".

Ana también lo verá en directo y él parece muy bien que este evento se lleve a cabo. "Está muy preparada y muy asesorada por su padre y su madre. Me parece estupendo".

Elena considera que "Leonor se lo ha ganado a pulso, a pesar de que sea la hija del Rey, pero lo ha hecho bien y es un acto que se merece".

Patricia concluye que este acto le parece "perfecto porque está muy preparada como mujer y no podrá verlo en directo porque hoy tiene que acudir al cementerio a guardar respeto por los familiares que ya no están".