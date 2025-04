Yeray González: Intentó suicidarse y lleva más de seis meses a la espera de atención psicológica

Yeray no se lanzó, pisó el freno junto antes del abismo. No es una metáfora, fue real: conducía decidido a tirarse por un precipicio, la desesperación le nubló todo menos una pequeña luz que en el último segundo lo obligó a parar.

Yeray ha lanzado un grito de auxilio, de compromiso, incluso de responsabilidad a las administraciones, pero no ha sido escuchado. La voz de este chico de Valsequillo es una de tantas personas que padecen en silencio los estragos de los problemas de salud mental en un sistema que, lejos de contenerlos, los expulsa por las grietas de la burocracia.

Su historia fue contada en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria, ha conmovido a muchos y encendido una alarma que ya no puede ser ignorada.

"FREné en el último instante"

"Una tontería para mí, es un mundo", confesó Yeray, visiblemente afectado. Relató cómo una crisis emocional lo llevó a intentar quitarse la vida lanzándose su coche por un precipicio. En el último instante, frenó, no por falta de ganas de quitarse de en medio, porque un instinto de supervivencia fue lo que hizo detenerlo.

Yeray ya soportaba un cuadro de salud mental muy complicado y cuando decidió dar el paso y hacer realidad sus pensamientos suicidas, pudo parar y pedir ayuda, pero según nos relata, no la encontró por parte de las administraciones.

llevo seis meses esperando a que me llame el psicólogo

Acudió a su centro de salud en Valsequillo y el médico de familia le comentó que con su cuadro, lo mejor es que ingresara de urgencias en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, incluso lo trasladó una ambulancia, pero lo que siguió fue una espera de más de cuatro horas, "solo me dieron una pastilla que me tumbó, me adormeció, incluso me tiré al suelo y estuve dormido casi una hora y media sin que nadie hiciera nada."

Finalmente, una médico de familia lo atendió, no fue un psiquiatra, no fue un psicólogo, solo una profesional "sin conocimiento en la materia" que le dijo que, como no se había hecho daño, "no procedía la atención especializada inmediata".

los especialistas aseguran que el caso de Yeray "no es un caso aislado"

El suyo no es un caso asilado, afirma el psicólogo especialista en conductas suicidas, Felipe Lagarejo, quien tilda es testimonio de Yeray como "dramático" y al mismo tiempo representativo de una situación que profesionales como él lleva denunciado muchos años, "el sistema de salud mental no funciona, no hay personal y lo más grave; muchos médicos no son conscientes del riesgo inminente que representa un suicidio", subraya. Y lanza una advertencia alarmante: "el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 14 a 22 años y hay un 80 % más de víctimas de suicidio que de violencia de género."

La historia de Yeray, no debe ser solo una anécdota trágica más. Debería ser un punto de inflexión, una llamada para revisar con urgencia un sistema de atención que, cuando más se necesita, solo responde con "farmacología y no con una atención especializada", asegura Lagarejo. La salud mental debe ser el primer punto en la agenda de las administraciones.