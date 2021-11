EL WOMAD vuelve a Las Palma de Gran Canaria con un cartel inminentemente femenino

Las Palmas de Gran Canaria celebrará entre el 11 y el 14 de noviembre en el parque Santa Catalina el primer WOMAD post pandemia del mundo, con un cartel de artistas de primera línea, con una propuesta global, contemporánea y que responde a los principios fundacionales de este encuentro con las músicas del mundo. Más de 40 actividades, entre conciertos, charlas y talleres, completan un programa que tiene como principales baluartes a Oumou Sangaré (Malí), Ana Tijoux (Chile), Amparanoia (España), Noura Mint Seymali (Mauritania), Dubioza Kolektiv (Bosnia y Herzegovina), Canzionere Grecanico Salernitano (Italia), Cimafunk (Cuba), Lova Lova (República Democrática del Congo) o Raúl Rodríguez ‘Flamenco Fusión Power Trío’ (España), así hasta un total de 26 proyectos musicales.

El programa apuesta en esta ocasión por la presencia mayoritaria de referentes femeninos nacionales e internacionales, mujeres que o bien defienden su propio proyecto personal o lideran las bandas de las que forman parte. Desde la maliense Oumou Sangaré, cantante y activista, ganadora de un Grammy, empresaria y defensora de los derechos de la mujer, embajadora de buena voluntad de la FAO e incansable en su lucha contra el matrimonio infantil y la poligamia; a la chilena Ana Tijoux, otra activista que en sus letras se ha posicionado siempre en la lucha feminista y contra la violencia de género; o Amparanoia, el proyecto musical de Amparo Sánchez, con una larga trayectoria musical y también de denuncia de la violencia contra las mujeres, que ella misma vivió en carne propia.

El festival celebra el regreso de los grandes eventos con un amplio cartel de 26 conciertos, tres sesiones de DJ y talleres de adultos e infantiles, que vuelven a unir países y culturas tras casi dos años de forzado aislamiento internacional. Una oferta que vuelve a mostrar una paleta estilística amplísima, variada, en la que se podrá encontrar lo mejor de la música tradicional y de raíz, el mestizaje cultural y también la vanguardia, lo más contemporáneo de las músicas del mundo.

Géneros como el wassoulou de Sangaré; el hip hop de Tijoux o de Ami Yerewolo; la rumba mestiza de Amparanoia; el frafra góspel ghanés de Alogte Oho; la música gnawa con toques de psicodelia de Bab L’Bluz; el rythmn and blues de Bai Kamara Jr.; la música balcánica mezclada con rock, reggae, dub y ska de la Barcelona Gipsy balKan Orchestra y de Dubioza Kolektiv; la pizzica tarantana de Canzionere Grecanico Salentino; el son cubano mezclado con el funk de Cimafunk; el ragga afro-punk de Lova Lova; la hipnótica dance music de My Baby; la tradición oral mauritana de la griot Noura Mint Seymali; el folk finlandés de Pauanne; la fusión flamenca de Raúl Rodríguez; el tropicalismo trasatlántico de The Bongo Hop; el griot maliense de Trio da Kali; o los sonidos ancestrales del ártico del noruego Vassvik regarán de multiculturalidad los tres escenarios de WOMAD.

A estas propuestas de nuevo se suman un buen número de propuestas y artistas locales, desde el rock sin etiquetas de Said Muti y Ron Voodoo; al grunge de Basic Needs, el hard rock de Foxy Mammals o el dub de The Conqueror Project; a los sonidos oníricos de Daniel Negrín; el R&B de Laura Low y las selecciones musicales de El especialista Manel Ruiz, Woodhands y Ras S.O.S., que completan un cartel de lujo.

TRES ESCENARIOS

Esta edición de WOMAD Las Palmas de Gran Canaria contará con tres espacios delimitados con vallas, cada uno con su propio aforo y su control de entrada y salida. Para acceder a cada escenario, será necesario adquirir entrada, que ya se pueden obtener de manera gratuita en la web

lpacultura.com desde hoy viernes. Para los espacios abiertos, se ofrecerá la posibilidad de obtener los tickets por día, presentando en cada control de aforo la entrada correspondiente, pero con la obligatoriedad de llevar siempre puesta la mascarilla. Para la sala Miller, las entradas se solicitarán por concierto. En los que respecta a los talleres y demás actividades las entradas gratuitas se pondrán a disposición del público próximamente.

Los escenarios estarán ubicados en Santa Catalina (escenario principal), en la plaza de Canarias y un tercero en el Edificio Miller. El aforo establecido es de 4.500 personas para el escenario Santa Catalina (de pie), 3.000 para el de la plaza de Canarias (de pie) y 192 para la sala Miller (sentados). Para los conciertos en espacios abiertos será obligatorio llevar mascarilla y siempre se recomienda seguir con todas las medidas de precaución que marcan las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios. En Miller los conciertos tendrán asiento asignado, con distancia de seguridad y obligatoriedad de llevar mascarilla durante todo el concierto.