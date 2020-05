Todas las islas de Canarias ya se encuentran desde este lunes en la Fase 1 de desconfinamiento. Una etapa en la que aumentan la cantidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, se permiten reuniones de hasta 10 personas en lugares públicos y domicilios, siempre que ninguna persona sea vulnerable. Podremos ir en un coche con la familia o con otras personas, en este último caso con algunas restricciones, también podrán desplazarse dos personas en moto.

En el ámbito comercial, abren los comercios de menos de 400 metros cuadrados ya sin necesidad de cita previa, pero con aforo limitado al 30%, además de los concesionarios de coches, viveros y centros de jardinería o las ITV.

También abren las terrazas, en este caso, con un aforo limitado al 50%. En Las Palmas de Gran Canaria, los empresarios de la restauración han solicitado la ampliación de espacio al Ayuntamiento. Se trata de algo más de 133 peticiones.

Por su parte, las iglesias celebran misas, con un aforo limitado al 30%, se puede asistir a velatorios, máximo 15 personas si es en el exterior; 10 si es en un espacio cerrado, o entierros con 15 asistentes como máximo. Es el primer paso hacia la nueva normalidad, por eso desde el ejecutivo canario se hace una llamada a la prudencia.

Según Ángel Víctor Torres, que Canarias pase hoy a la Fase 1 "es un mérito de la sociedad canaria que ha sabido responder y, por lo tanto, apelo a la responsabilidad para mantener las distancias. Ahora el principal riesgo es el rebrote, que puede pasar".

Recordó asimismo que si las cosas no van bien se tendría que dar marcha atrás en las fases y volver a una anterior, por lo que ha reiterado la necesidad de cumplir con las normas establecidas. Y ponía el ejemplo con el que hemos titulado la información: "Si ven a dos personas que se dan un beso en la calle, díganles que no se puede hacer, que hay que mantener la distancia, porque eso aún no es la fase a la que hemos llegado".