Los vecinos de El Roque en Valsequillo hartos:"Hasta que no ocurra un desastre, aquí nadie hace nada"

Los vecinos del barrio de El Roque en Valsequillo han decidido salir a la calle este sábado en una manifestación pacífica para exigir soluciones urgentes a las "múltiples deficiencias" que denuncian desde hace años. La plataforma vecinal que lidera la protesta asegura que han agotado todas las vías posibles sin obtener respuesta del Ayuntamiento, y ante la falta de soluciones, han decidido movilizarse.

Antonio Sosa, portavoz de la plataforma, explicó en Herrera en COPE Gran Canaria que la situación "se ha vuelto insostenible, especialmente por el riesgo de derrumbe que presenta algunos taludes de la carretera, incluso asegura que hace semanas uno de ellos cedió que provocó graves inconvenientes".

"El barrio es el más abandonado del municipio"

Los vecinos piden especial implicación al barrio, al que consideran "es el más abandonado del municipio", entre las carencias que denuncian se encuentra la falta de alumbrado público, la inexistencia de un servicio de recogida de basuras y otros problemas estructurales que llevan reclamando desde 2019.

No obstante, la mayor preocupación es el peligro de derrumbe que amenaza a la seguridad de los residentes, "si no se hace algo, pronto la mentaremos una tragedia" lamenta Sosa, quien según explica con Javier Benítez, ya ha habido incidentes con vehículos que no han acabado encima de varias viviendas de milagro”.

Los organizadores de la manifestación dejan claro que será una protesta pacífica y si no obtienen respuesta del Ayuntamiento "llegaremos a las últimas consecuencias" advierten. La manifestación del sábado será una llamada de atención a las autoridades para que tomen medias antes de que ocurra un desastre.