Vecinos de Las Canteras denuncian suciedad y malos olores: "Hay días hasta que te duele la nariz al caminar"

Que Las Palmas de Gran Canaria está sucia es un hecho. Son 122 barrios los que conforman este municipio y en todos hemos escuchado que han tenido algún problema con la limpieza. Ya hemos escuchado a los vecinos de Triana protestando con escobas y fregonas a modo de protesta porque consideran que no se limpian en profundidad las calles, ayer fue el turno de los residentes de Almatriche Bajo y, el próximo 15 de octubre, en las Rehoyas.

El sentimiento es generalizado y según señalan los residentes del municipio, "solo hay que caminar por el municipio para darte cuenta de que hace falta hacer algo con esto".

Hoy en Herrera en COPE Canarias no hemos acercado a un punto negro de la capital y que afecta no solo a los residentes, sino a los que nos visitan. Está claro que hay mucha gente incívica, pero haría falta que cuadrillas enteras de trabajadores del servicio de limpieza se dedicaran a patear por todos los barrios y limpiaran las calles en profundidad, con jabón, lejía o productos para quitar el color negro de las aceras.

De hecho, solo hace falta que uno se acerque a la joya de nuestra capital, que es el entorno de la playa de Las Canteras. El paseo, lo limpian hasta 4 veces, con camiones y chorros de agua, pero si te acercas a las calles colindantes verás excrementos de palomas en el suelo incrustados, chicles incrustados en el suelo y bolsas de basura abiertas, porque hay gente que se dedica a abrirlas buscando ropa o comida.

En cuanto al olor, huele a suciedad, a veces algo nauseabundo. También a restos de basura, a orín de perro y de humano y hasta se ha visto excremento humano de gente sin techo que hace sus necesidades en la calle. Esta es la imagen que damos a las personas que nos visita y a los ciudadanos que residen en esta zona de la isla. Es por eso que cada vez más van proliferando esas protestas entre la ciudadanía.

quejas de los vecinos por la suciedad

Rafael es un vecino del entorno de Guanarteme y Mesa y López. Nos cuenta que esto lleva mucho tiempo ocurriendo y que nadie pone solución. Encuentra la ciudad “más sucia que nunca”.

“Seguimos con los mismos contenedores que hace 10 años, cuando se ha duplicado las edificaciones, el servicio de limpieza es el mismo: cuatro personas con una palmera, una escoba de casa y material algo precario. No lo entendemos”, añade.

Incluso va a más, se queja de que no hay una limpieza profunda de las calles, porque en su opinión, “la ciudad huele a pis. Hay un aumento bastante importante de mascotas y no hay una esquina que no esté meada. Por echar un poco de agua lo único que haces es agrandar el orín del perro, encima aquí no llueve y estos días de calor te lo puedes imaginar... Hay días en los que te duele la nariz al caminar”.

Denuncia que la figura del inspector de limpieza que había por el barrio ha desaparecido y que no tiene ningún canal directo con el consistorio capitalino. “De hecho, la aplicación LPA Avisa, que antes era para este tipo de quejas, no sirve”.

Reconoce que la gente es poco cívica, pero que a esto hay que sumarle que la limpieza no es adecuada. En cuanto a las soluciones para el futuro, dice Rafael que se tiene que volver a incorporar el policía del barrio, porque es el que durante unos años funcionó bien. Él era el que avisaba o sancionaba a las empresas que incumplían o los particulares que tiraban escombros.

Desde el ayuntamiento reconocen que hay que mejorar el servicio

En COPE Canarias, el concejal de limpieza, Héctor Alemán, asegura que se han llevado a cabo acciones en 75 barrios de la capital grancanaria, aunque reconoce la necesidad de continuar mejorando en el servicio.

El consistorio capitalino ha dado un paso más en los trámites de los dos nuevos contratos del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y del servicio integral de limpieza de la ciudad, que contarán con una inversión total de 493 millones de euros para un plazo de ocho años.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que “estos dos contratos van a suponer la mayor inversión que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su historia y que nos van a permitir estar a la cabeza de España en esta materia porque representarán un cambio sustancial y cualitativo de la higiene urbana en la ciudad”.