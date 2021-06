Un vecino de Lanzarote que salvó en el mar a los migrantes: "Sin nosotros, hubiera pasado lo peor"

Este viernes prosiguen las tareas de búsqueda de cinco personas desaparecidas que iban a bordo de una lancha neumática, que volcó en el entorno del municipio de Orzola en Lanzarote, ayer jueves, sobre las diez de la noche. A bordo iban 49 personas, entre ellos al menos cuatro bebés. 41 han sido rescatados, 12 de los cuales han tenido que ser trasladadas a un centro médico debido a su estado de salud. Hay que lamentar la muerte de tres personas, dos mujeres una de las cuales se cree que estaba embarazada y un hombre.

La embarcación naufragaba en el mismo lugar en el que en noviembre del año pasado volcó una patera, falleciendo 8 personas. La cifra no fue mayor gracias a la rápida actuación de los vecinos de Órzola, que no dudaron en tirarse al mar, para salvar a estas personas. Un acto de valentía que ayer volvieron a repetir, después de oír los gritos desesperados de las personas que se encontraban en el mar.

Entre los vecinos que participaron en el rescate se encontraba Ignacio Fontes, un pescador que volvía a su casa cuando se encontró con la situación. Como nos contaba esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias, no dudo en parar el coche en la misma carretera, correr hasta la costa para echarse al agua y ayudar a estas personas.

“Cuando llegué, comentaba, lo mismo de la otra vez, había vecinos en la zona y los equipos sanitarios no habían llegado, le pedí a un vecino que me aparcara el coche, corrí unos metros por las piedras, me quité la camisa que se lo di a uno de ellos que tenía frio y me tiré al agua”.

Ignacio ya intervino en el rescate de noviembre del año pasado y señalaba que en esta ocasión no fue tan duro, ya que no tuvo que acarrear cuerpos sin vida. En esta ocasión muchos ya estaban en tierra. También ayudo que la patera no había volcado, por lo que se centró en buscar a los que faltaban.

Destacaba que, si no hubiera sido por los vecinos, hubiera ocurrido lo peor, señalando que no es solo el esfuerzo de la persona que se tira al mar, sino también de quien les pone una manta, un cúmulo de gente que ayuda a estas personas.

Les ayuda para ello el conocimiento que tienen de la zona, en un rescate que tiene lugar por la noche, sin luces y a unos quinientos metros de las carreteras. “No hay ninguna luz, la de los móviles o linternas, si consigues alguna”, dice. En esas condiciones saber dónde está cada piedra, como es la marea, les facilita poder ayudar.