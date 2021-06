Al menos 3 muertos en el naufragio de una patera con 46 personas en la costa de Lanzarote

El naufragio de una lancha neumática sobre las 21.50 horas de este jueves cerca del puerto de Órzola, en el norte de Lanzarote, con unos 46 inmigrantes a bordo, ha causado la muerte de tres de ellos, el rescate de unos 31 y la desaparición de 10 ocupantes, aproximadamente.



Fueron los gritos de los náufragos los que alertaron inicialmente a los vecinos de Órzola, algunos de los cuales se tiraron al mar para auxiliarles en una zona rocosa en la que encalló la embarcación, a unos 600 metros al este del puerto de la localidad.



Tras los avisos de emergencia se personaron en el lugar efectivos de los bomberos, protección civil y de distintos organismos de emergencias de la isla, que localizaron inicialmente durante las labores de rescate los cadáveres de dos mujeres, una de ellas embarazada, y sobre la 1.30 horas de la madrugada el de un varón en las cercanías del puerto.



Según ha informado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, por el momento han sido rescatados 38 o 39 supervivientes, de las 46 que se cree iban en la embarcación.



Espinosa ha informado de que por el recuento del que disponen por el momento, de los rescatados 20 son hombres, 10 mujeres y el resto bebés y niños.



La cifra exacta está por cerrar, porque los rescates se han hecho de noche y por parte de varios servicios: los bomberos de la isla, Protección Civil e, incluso, ciudadanos que se han lanzado al mar a socorrer a las víctimas.



De las personas rescatadas, dos niñas y otras tantas mujeres -una de ellas también embarazada-, han sido trasladadas al Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, junto con al menos otras tres personas, una de ellas un hombre, han indicado a Efe fuentes de los servicios de emergencias que se encuentran en la zona.



La neumática ha volcado casi en la misma zona del puerto de Órzola donde naufragó el 24 de noviembre una patera con inmigrantes de origen magrebí, con el resultado entonces de ocho fallecidos.



De la embarcación de esta noche, se sabe que sus datos coinciden con los de la alerta de una salida de una neumática desde la costa de Guelmim, en Marruecos, a unos 270 kilómetros de distancia de Lanzarote.



Sus ocupantes lograron contactar brevemente por la tarde por teléfono con la ONG Caminando Fronteras, para avisar de que no sabían dónde se encontraban y de que tenían problemas con la navegación. La comunicación se interrumpió y no se pudo restablecer.



Un avión del servicio de búsqueda y rescate (SAR) del Ejército del Aire los estuvo buscando durante toda la tarde al este de Fuerteventura y Lanzarote, pero sin éxito.



Según han informado los servicios de emergencia, la búsqueda por tierra de más supervivientes o víctimas de este naufragio se suspende hasta el amanecer. No obstante, un helicóptero de rescate sigue operando aún en ese tramo de la costa de Lanzarote.



Este jueves han llegado a las costas de Canarias, además de los contabilizados en este naufragio, otros 113 inmigrantes en dos embarcaciones neumáticas, seis de ellos bebés.