Usuarios de la playa sobre la acampada ilegal de Las Alcaravaneras: “Hemos llegado a contar hasta 60 casetas"

Ciudadanos, vecinos y usuarios de la paya de Las Alcaravaneras llevan semanas denunciando la presencia de una acampada ilegal en la arena. Hasta 60 tiendas de campaña han estado ocupando este espacio público durante varios días. A esto hay que sumarle que muchos de esas personas hacen sus necesidades en los alrededores de la zona, lo que ha provocado un olor insoportable.

Chema, usuario asiduo de la playa cuenta en COPE Gran Canaria que “cada vez la situación es un poquito más insostenible, por llamarlo de alguna manera”. Señala que se trata de una playa deportiva, en la que muchas personas suelen ir a hacer deporte con entrenadores personales, a jugar al fútbol playa, al vóley playa e incluso a hacer piragüismo. “Cuando se ven tantas tiendas de campaña y gente pernoctando ahí esto puede “crear un ambiente de inseguridad”.

“Genera una sensación de inseguridad. Más que nada porque muchas veces, molestan a las niñas después de su entrenamiento, sobre todo porque beben. Llegar por la mañana y encontrarte 50 o 60 casetas no es agradable para nadie, porque según normativa no debería estar permitido”, añade.

Este usuario destaca que esta situación que hemos visto no es nueva para ellos, ya que, durante años, en la temporada de invierno después del Womad y de la regata ARC, muchas personas se quedan deambulando por la ciudad y deciden instalar su vida en la playa.

Chema: “Cada invierno ocurre lo mismo, pero este año en espacial ha sido más grave. Siempre que llega la temporada de invierno, la regata ARC, el Womad, atrae a gente de fuera que pernocta en la playa de las Alcaravaneras hay de todas las nacionalidades y personas: canarios, magrebíes, colombianos...Todo tipo de personas”.

“Además, siempre por la noche que es uno de los motivos, por los que pernoctan ahí, llega una ONG que les lleva ahí comida, ropa etc. También tienen un balneario donde por la mañana se pueden asear y dentro de esta situación, que es de calle, están cómodos”, aseveró.

No es el primero que apunta a que la zona huele muy mal, debido a la falta de limpieza y de que hacen las necesidades en los alrededores. “Los olores sobre todo se perciben en las esquinas de los muros. Esto ocurre por ser una zona con poca visibilidad por la noche. Ellos hacen sus necesidades ahí y el olor es insoportable”.

Señala, además, que “es una situación que ocurre desde hace muchos años y existen diferentes zonas en la playa donde pernoctan: zona del muelle deportivo, gente que duermen bajo las barcas, cerca del náutico y debajo del paseo.

MUCHOS EXTRANJEROS QUE NO CONSIGUIERON TRABAJO EN LA ARC PERNOCTAN EN LA PLAYA

Varios vecinos y usuarios de la playa comentan que, este año especialmente, muchos extranjeros no han podido embarcar domo tripulante en la regata ARC que va hasta el Caribe y por eso se han quedado en la capital grancanaria esperando otra oportunidad.

Chema: “Tenemos constancia de que, en esta época del año, cuando llega la ARC, vienen muchos extranjeros que vienen buscado embarcarse en uno de los barcos que participan en la regata. Cuando no lo consiguen, se quedan una temporada dando vueltas por aquí. Al fin y al cabo, Las Alcaravaneras es lo más cerca que está del Muelle Deportivo”.

Asegura que a pesar de que esto haya ocurrido otros años, es la primera vez que ve tanta gente viviendo en tiendas de campaña repartidas por la arena. “El primer impactado soy yo, nunca había visto esta cantidad de tiendas de campañas. Siempre ha habido personas que pernoctan aquí, hay gente incluso que lleva años viviendo ahí continuamente, pero lo que vimos estas últimas semanas ha sido exagerado”. Ya te digo que he visto ente 50 y 60 casetas pegadas a la zona del Muelle Deportivo. no lo habíamos visto nunca”.

Sobe la presencia policial, nos cuenta Chema que la policía es verdad que va a vigilar y controlar la zona, pero no tanto “como deberían. Tampoco hay un puesto de Cruz Roja etc. La playa de Las Alcaravaneras es la hermana pobre, de hace mucho tiempo, y ya te digo que la policía no pasas con tanta frecuencia.

“Estos últimos días, si es verdad, que se les ve pasar un poco más, pero no sé cuál es la capacidad de acción que tiene, porque si es cierto que esta playa está un poco en el limbo. No se sabe si es competencia del consistorio capitalino, si es Autoridad Portuaria o si se debe hacer cargo la concejalía del mar. Está en un limbo” señala.

Concluye destacando que “espera que se solvente cuanto antes. A nivel personal he hablado con el ayuntamiento, con algún concejal incluso hemos sacado alguna nota... pero la solución nunca llega y no es lo más ideal para nadie. Al final aquí vienen muchos niños que hacen deporte y muchos usuarios que no pueden disfrutar de la playa en las condiciones que deberían”.

Este mediodía la zona de la playa de Las Alcaravaneras que se encontraba ocupada por muchas personas ha sido desalojada, gracias a la intervención de los policías locales.