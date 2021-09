Una floristería de Gran Canaria a punto de cerrar por la instalación de una terraza en su puerta

La floristería Támbara, en la calle Perdomo, en Las Palmas de Gran Canaria cerrará podría cerrar sus puertas después de que un restaurante ubicado frente a su establecimiento instalara una terraza en su puerta.

Según ha expuesto su propietario en los micrófonos de COPE Gran Canaria, el consistorio capitalino dio la autorización el pasado 23 de agosto de instalar la terraza frente a su local.

Alberto, propietario asegura que a pesar de llevar con la floristería abierta desde el año 1994 y de que le multaran hace unos años por tener unas macetas con flores en la entrada de su local, va a tener que cerrar por esta “lamentable situación”.

“Tuve que quitar las macetas de flores que decoraban la entrada porque según la ordenanza, lo tenía prohibido, molestaban y obstaculizaban el paso. Ahora tengo una terraza en mi puerta y nadie dice nada. Esto no puede ser”, añade.

Según el propietario a pesar de que el concejal de Urbanismo en el 2016 diera unas declaraciones en favor de los pequeños comercios, la realidad con la que se está topando diariamente es que “han invadido su fachada con varias mesas y sillas de otro local diferente al suyo”.

Alberto: “Mis vecinos, los del restaurante me dijeron que les habían autorizado la terraza frente a mi establecimiento y que no era por la covid, sino algo permanente”.

Insiste el propietario que se ha intentado poner en contacto con el consistorio capitalino, que no obtuve respuesta, pero que no quiere “estar poniendo denuncias”.

“HOY ME MARCHO. ME PARECE MUY INJUSTO”

Alberto muy afectado relataba en nuestros micrófonos que ya no saben qué hacer, que les está perjudicando en todos los sentidos y que le parece muy injusto la situación que están viviendo.

El propietario: “Ahora mismo he tirado una bolsa de flores a la basura. Hoy me marcho, mi mujer está llorando y no sé qué hacer. Lo que tengo en frente es un hotel vacacional con un restaurante, una mole, es precioso, pero mi floristería mide 25 metros cuadrados y como está la situación tan mal quién dice si el año que viene cierro. Para colmo renové el contrato del alquiler este año, antes de que pusieran las mesas”.

Según destaca en COPE Gran canaria, le parece “muy injusto. Hay demasiadas terrazas, pero encima no tapes la entrada de mi negocio por favor, es lo único que tengo”.

La única solución que ve es saber qué técnico o concejal dio ese permiso y que se dirigiera a el personalmente para conocer su situación y llegar a un entendimiento para que ambas partes se vean beneficiadas.

Concluye destacando que esa calle ya tiene demasiadas terrazas, que, si ocurre una tragedia en alguna vivienda, se teme lo peor porque no hay hueco para que pase una ambulancia y que resumiéndole “no es sitio para más terrazas. Lamentándolo no puedes poner terrazas aquí, así como a mí no me dejan poner flores en la calle y molesta (según las palabras del policía)”.

DESDE EL CONSISTORIO CAPITALINO ASEGURAN QUE ESTUDIARAN EL CASO

Por su parte, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que van a estudiar su caso en concreto para saber por qué se está invadiendo con una terraza el espacio de otro local.

Javier Doreste, concejal de urbanismo asegura que la línea de fachada bebe estar siempre despejada según la ordenanza y que aquellas terrazas que no cumple con la norma deben ser advertidas. “Haremos inspecciones para conocer si se está cumpliendo con lo establecido. Empezaremos a actuar con rigor en los meses de septiembre y octubre primero con afán de advertir, no empezar a sancionar directamente, ya que no creemos que el camino sea la política de sanción. Lo principal es que el empresario entienda que la calle no es de ellos y se debe compartir el espacio público y compartir la sensibilidad universal. Evidentemente si se incumple con la norma se sancionará”

En cuanto a este caso en concreto el concejal aseguró que “hay que ver si hay denuncia y que tampoco conoce al dedillo todas las denuncias. Si esta situación es así daremos instrucciones a la policía local para que abra expediente a esa terraza que perjudica a la floristería y al resto de locales de la calle”.