Solo uno de cada cinco directivos en Canarias es mujer

Solo la quinta parte de la dirección de empresas internacionales de Canarias es mujer, según un estudio realizado en 1.590 empresas canarias que tienen actividad internacional de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.



El estudio, realizado a través de Proexca, se encargó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de analizar el número de mujeres y hombres que ocupan cargos directivos en empresas internacionalizadas, un sector en el que un 60,2% de las empresas no tiene mujeres directivas.



La Consejería ha informado en un comunicado de que la consulta se realizó a 1.590 empresas exportadoras o importadoras que figuran en el Registro Mercantil de Canarias y a través de un cuestionario más específico a 153 empresas internacionalizadas o con potencial para ello.



El grupo de trabajo concluyó que solo una de cada cinco directivas es mujer, con pequeñas diferencias en función de su actividad.



Así, en las empresas exportadoras el porcentaje es del 20,3%, mientras que en las no exportadoras el porcentaje asciende levemente, hasta el 21,6%.



Por sectores, destaca la actividad inmobiliaria, donde el 53,3% son mujeres, frente a la construcción o el de actividades profesionales donde su representatividad ronda el 11%.



En cuanto al cuestionario específico realizado con un grupo más pequeño de empresas, el análisis concluye que, cuanto más grande es la empresa, más representatividad pierden las mujeres, lo que se traduce en que los hombres trabajan en mayor medida en empresas con facturación en torno a los 375.000 euros anuales, mientras que en el caso femenino se sitúa en torno a los 250.000.



Respecto a la toma de decisiones de internacionalización, las mujeres las toman en el 64,3% de los casos en la industria manufacturera, en el 40% en el sector agrícola y en un 39,3% de los casos en el sector servicios,



El estudio también analiza la estructura de Gobierno de las empresas y destaca que en aquellas donde la mujer es quien decide en temas de internacionalización el tamaño medio del consejo de administración es de 3,3 personas, mientras que en el caso masculino asciende a las 5,6.



La coordinadora del trabajo, Antonia García, concluye que es "evidente" la diferente representatividad por sexos, por lo que es "recomendable hacer un seguimiento aun mayor y más continuado, para localizar y examinar los factores que condicionan el desempeño femenino en la internacionalización empresarial, para impulsar su participación".



El estudio se ha presentado en la Jornada 'Mujeres e internacionalización', organizada por la empresa pública Proexca, donde la consejera del área, Elena Máñez, ha destacado "la importancia de contar con evidencia científica que permita visibilizar la escasa presencia de mujeres en puestos de dirección y gerencia", a pesar de "contar con mujeres formadas en nuestras universidades con capacidad suficiente para adoptar las decisiones necesarias para el progreso de sus negocios y alcanzar la excelencia".



El último informe del Observatorio Canario de Empleo sobre la situación de la mujer en el mercado laboral ha registrado en un contexto general de Canarias que las mujeres no llegan al 36% de los cargos de dirección y gerenciales.



Además, ha recordado Máñez, la brecha salarial es "solo del 2,4% en esos puestos, pero se dispara por encima del 24% en los de salarios más bajos", lo que refleja "el enorme impacto social de la infrarrepresentación de la mitad de la población en los puestos mejor remunerados".



Con el objetivo de mejorar las cifras, Proexca presentó durante la jornada las diferentes iniciativas que ha puesto en marcha durante los últimos tres años, para estimular la participación de la mujer en la internacionalización de la economía canaria.



En esta línea, la directora del área de Formación y Talento, Carla Velayos, destacó el programa ‘Internacionaliza Mujeres Canarias’, que les ofrece un Servicio de asistencia técnica y de acompañamiento en sus procesos de internacionalización, ofrece numerosos webinarios formativos y pone a su disposición una amplia gama de recursos, que les permitan acelerar su incorporación a los procesos de toma de decisiones en este ámbito.



Velayos indicó que el programa arrancó en 2020, y ya ha formado a 236 mujeres en materias relacionadas con la internacionalización y 137 que han aprendido y realizado con éxito el autodiagnóstico de sus proyectos.



Además, también ha recordado las dos ediciones del Woman Impact Summit, un encuentro internacional para analizar el impacto de las mujeres en la economía global, que tiene como lema 'Construyendo innovación social, a través del talento digital, la transformación digital y el espíritu emprendedor', y que acumula 3.047 registros de participantes de 112 países distintos y la presentación de 60 proyectos de emprendimiento.



Para este año 2022, se preparan ya las terceras ediciones de ambos programas, varias mesas de trabajo sobre mujeres e internacionalización, el programa de aceleración del talento femenino-Mentor Day y la realización de varios planes de internacionalización femeninos.