El Sindicato de Médicos señala que la huelga convocada en Canarias no tiene relación con las elecciones

El Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas niega que la huelga indefinida que ha convocado en el Servicio Canario de la Salud desde el 8 de mayo en demanda de mejoras laborales y salariales tenga motivaciones políticas, como asegura que le reprocha la administración, y pide que el presidente Ángel Víctor Torres interceda en el conflicto.



El titular de este sindicato en la provincia oriental, Eric Álvarez, ha explicado a los periodistas que el colectivo se ha visto abocado a promover esta protesta ante la negativa "rotunda" a todas sus reclamaciones que le dio Sanidad el pasado 4 de abril.



"Llevamos un año negociando con la administración una serie de mejoras que creemos que son imprescindibles para que la sanidad canaria mejore. Hemos tenido nueve reuniones específicas para esto, inicialmente había una buena predisposición de la administración, que recogía el guante de muchas de nuestras reivindicaciones. El 30 de marzo, al parecer, las cosas iban por buen camino, pero el 4 de abril nos han dado un no rotundo de forma definitiva", ha referido.



Álvarez ha asegurado que, por ello, el sindicato ha convocado la huelga "ahora porque es el tiempo cronológico que toca".



"Nos da igual que las elecciones sean en mayo, junio o diciembre, si nos hubieran dado una negativa en enero o diciembre la hubiéramos convocado antes, ellos han estado jugando a dilatar los tiempos", ha aseverado.



Pese a no lograr ningún tipo de acuerdo, el presidente de este sindicato defiende que "trabaja en una mejora global de la sanidad canaria para que funcione de forma adecuada porque está a la cola de muchos indicadores", como listas de espera, número de profesionales hospitalarios, o ratio de población atendida en Atención Primaria,



La organización considera, además, que en Canarias "hay un déficit de profesionales" que genera que los que están activos estén "agotados".



"Canarias es muy poco atractiva para los médicos en general, sobre todo para los de Atención Primaria. Tenemos un déficit crónico desde hace años que se va a incrementar con unas jubilaciones masivas ante las que el recambio generacional no será suficiente, amén de que los residentes no se plantean quedarse aquí porque las condiciones laborales y retributivas están muy por debajo de la media", ha subrayado.



Álvarez ha manifestado que se trata de cuestiones incluidas en pactos ya firmados con la administración "que no se están cumpliendo", de ahí que entienda que si los profesionales "no se sienten arropados por su Consejería de Sanidad se planteen irse a otros lugares".



El presidente del sindicato de médicos confía en que el comité de huelga consiga avances en la negociación "inevitable" que afrontará con la administración con motivo de esta protesta, pide que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se siente con el colectivo para intentar llegar a un acuerdo y subraya que sólo los partidos en la oposición han respondido a sus reclamaciones solicitando reuniones para conocer la situación de los profesionales.



Esta organización sindical no entiende que la administración haya convocado este jueves para el próximo 20 de abril una reunión de la mesa sectorial de sanidad "en la que se van a tomar muchas decisiones importantes", cuando previamente le había asegurado que no se producirían encuentros de este tipo por la inminente celebración de las elecciones.



"No entendemos que el Gobierno se escude en que no está capacitado para tomar decisiones ejecutivas, cuando sigue funcionando hasta que se constituya el nuevo", ha dicho Álvarez, quien ha confiado la presencia de este sindicato en ese encuentro a lo que decidan sus afiliados y los médicos en general.