¿Segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer? La opinión de un médico de Atención Primaria

Juan Toral, médico de Atención Primaria en un Centro de Salud de Gran Canaria, ha explicado a través de su cuenta en la red social Twitter lo que opina sobre el debate que se ha creado sobre si inocular la segunda dosis de AstraZeneca a las personas menores de 60 años a las que ya se les ha inyectado la primera o poner una nueva dosis de Pfizer.



El médico ha asegurado que, bajo su criterio e investigación, lo más seguro es que se exigiera y se pusiera la segunda dosis de la misma vacuna que te pusieron la primera vez. “Si el Gobierno de turno nos obliga habrá que poner la segunda dosis de otra vacuna. Pero que no te engañen: los resultados del estudio nada tiene que ver con si es más seguro ponerse la segunda dosis de una nueva vacuna”.

Y ya me callo, con una imagen que creo que habla por sí sola. Cuando un Gobierno tiene tan poca credibilidad como se ve en la foto, deberían reflexionar, pero para eso tendrían que tener conciencia y no amor ciego a sus privilegios pic.twitter.com/NS2U2p5m49 — ???? ????? ?Á????? (@juatorsan) May 27, 2021





Juan Toral insiste en que el Gobierno de España se ha amparado en el estudio Combivacs para recomendar a este grupo poblacional que se inocule la segunda dosis con Pfizer. “Se trata de un estudio con menos de 600 participantes y en el que no se han comparado resultados”.

Para el médico, la mejor forma de actuar era analizar, por un lado, un grupo al que se vacunara con dosis mezcladas y, por otro lado, el grupo de control al que se le pusieran las dos dosis de AstraZeneca.

“La decisión de poner una segunda dosis de otra vacuna diferente poco tiene que ver con la ciencia y sí con intereses políticos y sanitarios”, critica. No comprende por qué se pide rellenar un formulario a los que deciden inocularse la segunda dosis de la misma vacuna “como si firmaras tu sentencia de muerte” y no al escoger una nueva cuando sería “el procedimiento habitual”.

Juan Toral señala que los únicos resultados obtenidos de esta investigación advierten que inoculando la segunda dosis de Pfizer se obtienen anticuerpos, pero no si es más segura o propicia. “No habla de seguridad, duración o potencia”.

Juan Toral indica que si estamos bien vacunados va a ser mucho más seguro y vamos a tener muchas más garantías de no tener efectos secundarios y de estar cubiertos y que no se complique la enfermedad del coronavirus a si no lo estamos.

El médico ha querido recalcar que lo que sí es esencial es no dudar entre ponerse o no la vacuna. “Entre vacunarse o no, no puede haber dudas”.