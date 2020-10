San Bartolomé de Tirajana dedicará el 40% del presupuesto del Carnaval a pagar facturas pendientes

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana empleará el 40% del presupuesto del Carnaval Internacinoal de Maspalomas a pagar facturas. El consistorio tenía previsto dedicar en torno a unos 480.000€ a las fiestas, sin embargo debido a su suspensión por la pandemia, trasferirá en torno a 190.000 a cumplir con los proveedores, según el concejal de festejos "tenemos el handicap de que hay muchas facturas de años anteriores, por lo que el 40% del presupeusto del carnaval de este año se irá a pagar facturas de ejercicios anteriores."

Las carnestolendas estaban previstas celebrarse del 25 de febrero al 7 de marzo, sin embargo debido a la influencia de la pandemia y con las restriciones y "tal y como está la situación sanitaria e independientemente de la evolución de la pandemia, no podemos asegurar los eventos multitudinarios," sin embargo si se dieran las cirunstancias y se encontrara una solución al coronavirus "quizás en meses posteriores se podriá hacer algo, al no tener concurso de murgas, ni comparsas." el concejal tambien advierte de que "no es necesario una preparacíon previa, por lo que si la situación mejora, daríamos los pasos pertinentes para celebrar el carnaval en fechas más avanzadas y que nos de tiempo a realizar una programaciòn acorde al nivel de las fiestas."

El consistorio analiza diferentes propuestas "hay alternativas que estamos pensando con mucho tiempo de antelación, hemos tenido reuniones de coordinación para no perder la esencia del carnaval."

Con esta decisión el ayuntamiento se alinéa con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ambos municipios también han decidido suspender las fiestas por la imposibilidad de celebrar una programación de actos que debido a su infraestrctura necesita mucho tiempo de preparación.