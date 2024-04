Propietarios de apartamentos de Gran Canaria acusan a explotadores turísticos de "ordeñar la vaca"

El vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Manuel Batista, ha denunciado en Herrera en COPE Gran Canaria la ausencia de notificación de sanción a los turistas extranjeros que poseen una propiedad en suelo turístico, a su juicio, la consejería vulnera la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a las que se les obliga la comunicación a los afectados de resoluciones y actos administrativos.

Batista asegura que la administración actúa "a lo fácil" y solo las publica en el BOC, a sabiendas de que muchos residen en su país y cuando les llega alguna información al respecto ya es tarde porque no hay posibilidad de recurrir. El vicepresidente de la plataforma se refiere a lo ocurrido con un turista irlandés que posee un apartamento en Playa del Inglés y que se llevó la sorpresa de una multa de 3.000 euros: "Al final la pagó porque no tenía más remedio, pero elevará una queja al consulado alegando indefensión".

Más del 28 % de las viviendas compradas en Canarias las adquieren extranjeros El archipiélago fue la tercera comunidad con mayor porcentaje en 2023 Redacción COPE CanariasSanta Cruz de Tenerife 03 abr 2024 - 13:11

Cree que esta forma de actuar no solo es contraria a ley, sino que perjudica el destino por el trato que se le ofrece a los extranjeros y advierte que esto genera reacciones perniciosas: "Después están preocupados por el modelo turístico, se nos pide que cuidemos a los turistas, pero ellos no lo hacen y así nos va". Según narraba, esta forma de actuar de no solo afecta a los turistas extranjeros, "tampoco llegan las notificaciones de sanción a los canarios y cuando nos enteramos ya llega la multa" .

Batista reconoce que siguen llegando sanciones, "tienen retenidas unas 800 porque están a la espera de que se resuelva las demandas judiciales que han presentado," reconociendo que si prospera no llegarán, pero si pierden habrá una avalancha de resolución de sanciones sin posibilidad de defenderse.

Manifestación el 20 de abril

El próximo 20 de abril está organizada una manifestación programada por colectivos ecologistas a la que ya se ha adherido cinco islas en contra del modelo turístico de masas que está afectando a Canarias, bajo su punto de vista, actuaciones como las que denuncia están motivando comportamientos que generan desafección turística: "Nosotros nos situamos a favor de un turismo reglado y con condiciones que mejore el medio ambiente y no el modelo extensivo de masas, quieren más dinero, quieren ordeñar la vaca todo lo que pueda y cuando ya no se pueda vivir aquí, se irán porque muchos explotadores ni siquiera viven en Canarias. "

Batista avanza que mañana las empresas explotadoras de apartamentos turísticos se reunirán con la consejera y critica que ellos no estén. Pone en duda las palabras de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, cuando aseguró que todas las reuniones que les afecte contarán con ellos.