La Plataforma Vuelta al Cole Segura pide que los padres puedan escoger si mandan a sus hijos al colegio

Padres, madres y estudiantes están preocupados por la vuelta al cole que comienza el martes 15 de septiembre en los centros de Canarias. La sensación entre la comunidad educativa de abandono, inseguridad e incertidumbre se hace notoria ante la vuelta a las aulas por la forma de actuar de las administraciones competentes.

Claudia Cañada, portavoz de la plataforma Vuelta al Cole Segura y Libre en Canarias afirmaba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que “los padres están asustados”. Ella insistía en que muchos han intentado ponerse en contacto con los centros educativos para que les expliquen cómo serán los protocolos y las normas sanitarias en el inicio del curso pero no han obtenido respuesta.

“Solo han mandado un protocolo ridículo que no da ninguna certeza a los padres”, apuntaba.

La portavoz de la plataforma era tajante en relación a la pregunta de si le parece seguro mandar a los menores a los centros con los protocolos actuales: “no, ahora mismo no es seguro”, destacaba.

Por esta razón, desde la plataforma están solicitando la voluntariedad. “Que nos den la voluntad de escoger si queremos mandar a nuestros hijos al colegio o si preferimos la educación online”. Según Claudia Cañada, no debería existir ningún problema dado que durante el confinamiento todos los estudiantes tuvieron que optar por esta vía alternativa.

“Hubo poca voluntad por colaborar. Si se hubiera trabajado hace meses y con más recursos se podría haber llevado a cabo un buen protocolo, pero ahora no lo hay”, lamentaba.

Claudia Cañada no culpa a los centros educativos ni a los docentes, ya que a través de redes sociales se han hecho virales imágenes en las que se puede observar que muchos de ellos han “trabajado sin descanso”. Sí responsabiliza a la Consejería de Educación.

Asimismo, la portavoz insiste en que los centros concertados están ofreciendo más garantías que las escuelas públicas, ya que asegura que de estas solo han visto dos protocolos que podrían funcionar, -esto sin tener en cuenta las aulas burbuja que en la plataforma no consideran que vayan a funcionar-.

Claudia Cañada invita a los padres a ponerse en contacto con la plataforma para que no tengan miedo de que sus hijos puedan contagiarse. “Si tienen dudas de su centro es seguro o no, probablemente no lo sea”, decía.

La portavoz señalaba que no deben tener miedo a multas o a penas de cárcel por tratar de “proteger” a sus hijos, ya que no estamos en una situación normal y la ley no se aplica de la misma forma.