El piloto del dron que paró el espacio aéreo de Gran Canaria se enfrenta a multas de 225.000 euros

Menudo susto que nos llevamos el viernes pasado cuando se detuvo por completo la actividad en el aeropuerto de Gran Canaria después de que un piloto denunciara la presencia de un dron en las inmediaciones. El protocolo de seguridad se activó, afectando a un total de 12 aviones, entre los que estaban aproximándose y los que estaban pendiente de despegue.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con un experto en la materia, Moisés Alonso, agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y director de operaciones y responsable del recurso UDRON de este cuerpo. Asegura que con la información que disponen, ahora mismo es “complicado localizar al propietario, porque necesitamos unas herramientas específica que tenemos los cuerpos de Seguridad y del Estado”.

“Hay ciertos equipos que detectan drones de ciertas marcas. Sí se puede localizar al piloto, al dron y la trayectoria, así como las alturas. Pero lleva su tiempo”, añade.

Considera que el vuelo de ese dron se hizo de manera “premeditada y con alevosía”; y achaca que puede estar relacionado con la cabalgata de carnaval de Ingenio. “Les pongo en contexto: el 22 de marzo, se anulan todas las actividades al aire libre porque se activa el plan de Emergencia por Fenómenos Meteorológicos Adversos. Entonces en Ingenio, se decide que la cabalgata, discurra entre la plaza de Las Juradas hasta el Burrero, que más o menos es a la distancia que se ha avistado el dron, a 1,5 kilómetros aproximadamente del pie de pista”.

Insiste en que eso ha sido “posiblemente alguien haya volado un dron para captar buenas imágenes desde el aire. Esto refleja que ha sido bajo su consciencia, no por un despiste”

¿Requisitos para volar un dron?

Para saber qué necesitamos para volar el dron, este experto explica que hay dos categorías a los que los pilotos pertenecen: una categoría abierta y una específica.

Cuenta que hay dos formas de volarlo, pero que la categoría abierta es la más común. “Digamos que es la del domingueo, la del ocio, porque son operaciones de menor riesgo que no necesitas una autorización, ni tampoco declaraciones específicas para volar hasta un máximo de 120 metros con respecto al terreno”, añade.

“Entre los requisitos: se requiere que volemos a más de 150 metros de la población, nunca sobre personas que no sean participantes y encima de aglomeraciones. Son drones pequeños, con distintas clases en función del peso, aunque eso no impide que no estén exentos de multas”, explica.

¿Las multas por pilotarlo y no cumplir con lo establecido? “Oscilan entre los 60 euros y los 225.000 euros. Esto siempre y cuando volemos en un espacio controlado o de la zona de tránsito abierto”.

En cuando a la categoría específica, dice Moisés Alonso, que se trata de la profesional y que tiene un riesgo de operaciones en el aire de riesgo medio y alto. “Es mucho más complejo que la categoría abierta, ya que en este caso, tendríamos que tener un estudio aeronáutico, un mando de operaciones, sacar nuestros planos de vuelos, como hace cualquier operadora de aviones; y tendríamos que tener unas coordinaciones con el aire, con la torre y unas comunicaciones con el Ministerio del interior, etc.”.

Multas según la categoría profesional y dónde sobrevueles el dron

Moisés Alonso cuenta también que las multas difieren según la categoría en la que hayas operado esta aeronave no tripulada. En la categoría abierta la sanción irá desde los 60 euros hasta los 225.000 euros, mientras que en la categoría específica va desde los 225.000 euros a los 2 millones de euros.

“La cuantía va a en función de la gravedad por los daños que pueden ocasionar. Si pasa por lo penal, pueden ser otras cuantías y otras penas, que será su señoría tendrá que decidir. Yo entiendo que sobrevolar un aeropuerto es muy grave, porque están comprometiendo la seguridad aérea y jugando con personas y vidas”, señala.

Los drones de la categoría específica tiene un amplio abanico de trabajo

Según este experto, los profesionales que utilizan estas aeronave no tripulada, pueden hacerlo en varios trabajos específicos: la fotometría, para los levantamientos topográficos, para captar imágenes en catástrofes o emergencias por parte de las Fuerzas y seguridad del Estado… “Esto ha venido para quedarse”.

Concluye en que se trata de una herramienta muy potente, en función de la cámara que tenga, se puede hacer diferentes tipo de vuelos y trabajos.