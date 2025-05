Piden más seguridad para una de las principales zonas turísticas de Canarias: “Esto no se soluciona con dinero”

Gran Canaria - Publicado el 22 may 2025, 14:33

A pesar de que el presupuesto municipal en vigilancia se ha multiplicado por nueve en los últimos años, los empresarios del ocio nocturno denuncian que la situación se ha deteriorado. “No nos escuchan”, lamenta Daniel Alberti, presidente de ASEMCO.

Corralejo vive con creciente preocupación un problema que, lejos de remitir, parece haberse agravado con el paso del tiempo: la inseguridad. En respuesta, el Ayuntamiento de La Oliva ha vuelto a solicitar al Gobierno de España que refuerce con urgencia la plantilla de la Guardia Civil en la zona, así como la presencia de la Policía Nacional. La alarma ha llegado también desde el sector empresarial, especialmente desde ASEMCO, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, cuyo presidente, Daniel Alberti, advierte que la situación ha llegado a un punto insostenible.

“Los problemas siguen y, a pesar de que han multiplicado los presupuestos, también podemos decir que se ha multiplicado la inseguridad. Esto es algo ya repetitivo. Venimos diciéndolo año tras año, incluso el año pasado dijimos que esto iba a ir a peor. Y parece que no nos escuchan”, ha afirmado Alberti, en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.

Se multiplica la inseguridad

El consistorio ha incrementado su inversión en seguridad de forma exponencial, pasando de 50.000 euros anuales hace cuatro años a los 460.000 euros actuales. Sin embargo, desde ASEMCO insisten en que el problema no es económico, sino estructural. “Esto no se soluciona con dinero”, asegura Alberti. “Es un problema político, es un problema social. El presupuesto ha subido, han puesto patrullas caninas, drones, cámaras de vigilancia… pero no ha servido de nada”.

La falta de personal policial es uno de los principales obstáculos para revertir la situación. Según Alberti, la isla necesita al menos entre 80 y 100 guardias civiles más, y unos 30 agentes adicionales de la Policía Nacional para poder afrontar la delincuencia nocturna. “La delincuencia se ve. Y precisamente los que trabajamos en el ocio nocturno la vivimos de forma frecuente. Hay zonas concretas donde las peleas y los altercados son casi diarios, y aun así no se actúa con la contundencia necesaria” añade tajante el empresario.

Vivimos del turismo

Más allá del impacto directo en la seguridad de los vecinos, el sector turístico principal motor económico de la zona, se ve amenazado. “Nosotros producimos turismo. Vivimos de él. Y si no cuidamos ni a los visitantes ni a la propia población que está alertando de estos problemas, estamos condenados a perder lo más valioso que tenemos”, advierte.

Desde la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno reiteran que no se trata solo de instalar tecnología de vigilancia, sino de tener agentes que patrullen, intervengan y garanticen la tranquilidad de residentes y turistas. “Pedimos soluciones reales ya. No promesas. Necesitamos más Guardia Civil en la calle y medidas concretas, antes de que esto vaya, como ya advertimos, a mucho peor”.

La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno central, que deberá valorar si responde a esta llamada de socorro desde una de las zonas más visitadas y vulnerables del archipiélago.