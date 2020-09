“Pedimos valentía para tomar decisiones e intentar contener esta pandemia que arrasa nuestra economía"

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha criticado las afirmaciones que realizaba el vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, restando importancia a la implantación de los test en origen que están solicitando las federaciones y asociaciones de empresas turísticas de las islas. Bueno ha asegurado que estas declaraciones le sorprendían. “No vale con decir que todos están igual, somos un destino clave en Europa, dependemos más que otras regiones del turismo y hay que garantizar la seguridad sanitaria, que la tenemos, pero hay que aplicarla”, destacaba.

La vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias aludía a la falta de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno de Canarias.“Ya estamos viendo los resultados de la inacción política: aumento en el número de parados, los ERTE no sabemos qué va a pasar, el paro no sabemos si aumentará hasta el 50%. Se va a producir una eclosión social que nos va a estallar”, avecinaba.

Según Onalia Bueno se trata de un drama sanitario, económico y social que lleva viviéndose en España desde hace seis meses, por lo que no vale con decir que no sabían lo que iba a ocurrir. “Hay que tomar decisiones, porque la percepción que tenemos es de que no se está haciendo nada”, apuntaba.

La alcaldesa del municipio de Mogán pedía “valentía a la hora de tomar decisiones para intentar, al menos, contener esta pandemia que arrasa con la economía y con todo”. Bueno insistía en“plantar cara” al Gobierno de España y solicitar las medidas necesarias para que el destino Canarias no pierda la temporada de invierno.

Para ello, Onalia Bueno señalaba que es esencial que los municipios estén presentes en las reuniones principales para la toma de decisiones. Ella defiende que las administraciones locales deben tener su espacio, ya que son los que están más cerca de los ciudadanos y los que finalmente aplican las medidas que deciden otros.

“Falta coordinación e información real, nos debemos lealtad y responsabilidad a la hora de tomar decisiones que afectan a los municipios”, afirmaba.

Entre las medidas principales a aplicar para contener esta pandemia para la alcaldesa está la realización de test PCR.“Hemos expandido los contagios nosotros mismos, porque no sabíamos quién era positivo y quién no”, denunciaba. Por ello, Onalia Bueno solicita medidas más concretas para parar el virus como un mayor control de los ciudadanos que deben cumplir con la cuarentena.

También destacaba el tema de los ERTE como una de las principales cuestiones a abordar. Según la alcaldesa y vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos deben mantenerse con el mismo porcentaje para que la situación social se contenga.

“La mayor preocupación que tenemos hoy en día es la incertidumbre de no tener medidas claras y no saber cómo se va a contener el virus”.