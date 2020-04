Omayra Cazorla, la reina del humor canario

Uno de los sectores más castigados durante el estado de alarma ha sido el de la cultura y del espectáculo. Ha sido el caso de muchos actores, monogolistas y humoristas canarios que han tenido que hacer un alto en el camino en su vida como todos los españoles.

Hoy hacemos un homenaje al humor que hace mucha falta en estos momentos, porque a pesar de que estamos viviendo unos días muy duros, queremos hacerle un hueco a una humorista canaria que no ha dejado indiferente a nadie.

Omayra Cazorla, es una mujer de Las Palmas de Gran Canaria que se ha hecho un hueco en las redes sociales por hacer lo que más le gusta: reírse y hacer reír a la gente.

Estos meses tenía previsto ofrecer un espectáculo, pero debido a esta pandemia lo tuvo que parar. "Estuve bastante aturdida y un poco a la expectativa por cómo se iba a desarrollar todo. Pero ahora estoy creando mucho contenido para próximos monólogos y por lo menos para sacar sonrisas”.

Omayra Cazorla comenzó a aparecer en este mundo tan difícil con la intención de sacar carcajadas, sonrisas y sin saber que años más tarde sería un referente de humor para mucha gente.

Esta mañana en Herrera en COPE contaba que fue en el año 2014 cuando empezó todo. “En el 2014, en mi segundo año de carrera de arte dramático empecé a hacer monólogos por los bares. Me acercaba a los locales y les decía: Hola, ¿qué tal soy Omayra, tú me dejas 15 minutos y te hago un monólogo gratis?”. Entre risas relata que en ese momento vio que estaba funcionando y que después se le ocurrió que podría hacer lo mismo en sus redes sociales.

En cuanto a su carrera universitaria, cuenta que entró en arte dramático por su devoción al teatro: “Fue por el teatro clásico, el griego... de repente conocí a la comedia y me enamoré de ella. Vi que era una herramienta potente para lanzar mensajes potentes y aquí estoy trabajando con ella”.

Nuevos contenidos sobre el confinamiento

Omayra Cazorla le contaba a Carlos Herrera que lleva el confinamiento con dignidad y con paciencia, ya que ha tenido que frenar todos sus espectáculo, por lo que "toca reinventarse".

“Pues llevo mi confinamiento con dignidad, entereza y sobre todo intentando transmitir alegría porque los que nos dedicamos al humor, tenemos esa responsabilidad social con el otro”, añadía.

Omayra Cazorla: “El humor sobre todo sirve para aliviar el dolor y para aliviar todo aquello que nos lleve a terrenos hostiles, así que una buena dosis de humor a todos nos viene bien. Al monogolista nos viene también bien. En mi caso yo hago terapia conmigo misma para que pueda funcionar con el resto”.

‘Omi fitness’ una crítica al intrusismo

En su perfil de Instagram hemos visto varios videos de Omayra Cazorla vestida con ropa de gimnasia intentando hacer clases de deporte o de meditación. En el video se ve claramente cómo hace una crítica al intrusismo laboral, a través del humor y también hace referencia a los "videos ridículos" haciendo deporte por las complicadas posturas.

“El omni fitness es una crítica al intrusismo que ahora mismo se está produciendo en las redes sociales, tanto el tema del deporte como en cualquier ámbito, porque la gente también quiere sobre vivir y se están intentando reintentar. Lo que pasa que hay gente que es un poco ridícula y ahí entra el oni fitness intrusismo”.

Carlos Herrera le pregunta sobre este video en el que Omayra prefiere no realizar el ejercicio, aunque ella insiste en que sí sabe hacer esa postura. No critica que la gente quiera hacer ejercicio y dice que hay que estirar las piernas. “Hombre por supuesto, yo hago omni fitness todos los días. Mejoras no veo, no te voy a engañar, pero por lo menos estiro las piernas, que es lo importante”

En cuanto a si hace otras actividades como cocinar, pintar o bailar durante el confinamiento, Omayra asegura que todavía no se ha planteado hacerlo, que se mantiene firme. “Por ahora me mantengo firme en no hacer el pan. Mis amigas por grupos de WhatsApp mandan sus creaciones gastronómicas, pero yo les aplaudo, no me uno”.

Alcanza la fama por una crítica al tallaje de las tiendas de Zara

Alcanzó la fama a nivel nacional con un vídeo que grabó en el 2017, en el que pedía a Amancio Ortega un tallaje más grande en sus tiendas de Inditex. Ella contaba en Herrera en COPE que tras ir a buscar un pantalón para el bautizo de su sobrina, se fue enfadada y sin nada que ponerse porque los pantalones no le cerraban. “Salí de la tienda, me metí en el coche dentro del aparcamiento y grabé el video enfadada”.

La situación no ha cambiado.“Pues mira, yo creía que gracias a la crítica iban a cambiar las tallas en las tiendas. Pero fui a Zara varias veces, pero nunca había la XXL aunque sí apareciera en la etiqueta.Así que, ahí seguimos batallando la idea de que tengamos la XXL”.

En este último video dice que todos vamos a salir con algunos kilos de más y por lo tanto las tiendas tendrán que adaptarse a la petición que hacía en el 2017 de ampliar los tallajes:

Concluye contando que “la comedia se nutre de la realidad y sobre todo exagerando, porque al final la comedia es la provocación. Yo hago este tipo de humor cotidiano, en el que también hago una crítica social. Y si me lo preguntas yo creo que tengo más seguidores porque no me saco partido”.