El obispo de la Diócesis de Canarias invita a vivir una Semana Santa en la oración y la libertad

Con el Domingo de Ramos hemos vivido el inicio de la Semana Santa, siete días en las que conmemoramos la pasión de Cristo, después de una preparación personal y comunitaria a lo largo de los cuarenta días previos de la Cuaresma, con el objetivo de vivir en esta semana el verdadero sentido de la Resurrección.

Para celebrarlo, la Diócesis de Canarias ha preparado una serie de actos en el que el objetivo principal es que nos acerquemos a Dios. El obispo, José Mazuelos, nos ha dado unas pautas para poder vivir esta Semana Santa de verdad. Lo principal, "hay que estar disponible a contemplar ese misterio de amor que se vive en el calvario. Hay que mirar al Cristo, al que está levantado, para que nos mire con los ojos del corazón, y podamos sentir toda la fuerza y todo el amor. Así nos puede saciar la sed".

En su opinión, para estos días hay que "evitar entrar en el ruido, en el consumismo, en las vacaciones y dejar un pequeño momento para poder meditar y entrar en ese misterio del amor de Dios. Es un momento de contemplación de entrar uno en su interior, sabiendo que aquí está el Señor con cada uno entre nosotros".

Por eso considera que es importante que tengamos presente lo que apuntaba el Papa Francisco sobre que durante la Semana Santa hay que tener un rato de oración en la intimidad. "No estaría mal buscarla porque esto les va a ayudar a encontrar la libertad".

"Esa libertad que nos da Cristo. Esa libertad de sentirte querido, esa libertad de tener las puertas del cielo abiertas, de no estar sometido a los límites del espacio y tiempo, porque Cristo viene a abrir de par en par esas puertas detenidas. Cuando el deseo que tenemos en nuestro corazón están detenidas, aparece una esperanza, se sacia y nos da una libertad grande. No estamos sometidos ya a ese tiempo, que hay que disfrutar y salir de esa esclavitud de individualismo que supera en el espacio y tiempo", expone.

La Semana Santa surge para llevar las páginas del Evangelio al pueblo

El obispo de la Diócesis de Canarias cuenta que durante la Semana Santa, toda esta piedad popular, no es más que cubrir unas páginas del Evangelio y que esta cultura surge para poder llevar las páginas del Evangelio, el misterio Pascual al pueblo. Un pueblo no sabía leer y no entendía el latín, pero, sin embargo, sí sabía de todas estas imágenes, ya que era todo una catequesis.

Asegura que "esto mismo lo sigue viviendo nuestro pueblo porque sigue viendo esa esperanza, esa Dolores, esa soledad… Descubrimos que hay alguien que viene a traerte esperanza y eso se lee en la escritura o bien se ve en las páginas de los Evangelios por las calles de nuestra ciudad. Por eso es importante que estas formas de Piedad Popular es una ayuda para encontrarse con el Señor y el amor de Dios".