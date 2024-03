Del Domingo de Ramos a la Resurrección: guía para conocer qué representa cada día de Semana Santa

La Semana Santa es el centro del año litúrgico: revivimos los momentos decisivos de nuestra historia de la salvación del Domingo de Ramos a la Resurrección, una semana más tarde pero... ¿Sabemos exactamente el significado de lo que se representa cada día de la Semana Santa?

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos refleja la entrada de Jesús en Jerusalén: es la presentación que el Señor hace de sí mismo como el Mesías deseado y esperado.

Los fieles, sin embargo, quisieron darle la bienvenida con todos los honores, como acostumbraban saludar a los reyes. Y en ese recibimiento, que sería el preludio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo- tendieron sus humildes mantos por todo el camino y tiraron ramas de olivo y hojas de palma.

Es el día grande de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor. Se acercaba el momento en el que Jesús iba a ofrecer su vida. Tan grande era su amor, que en su sabiduría infinita encontró el modo de irse y de quedarse, al mismo tiempo.

Lunes Santo

El Lunes Santo es un día crucial dentro de la Semana Santa, no tanto por los festejos y liturgias que siguen la estructura de una misa normal, sino en su significado histórico.

Es llamado "Lunes de Autoridad" porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Después de haber pasado la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a Jerusalén en dirección al templo. Allí lo encuentra convertido en un mercado, lleno de comerciantes dispuestos a hacer negocios entre ellos.

Martes Santo

Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús anunció su futura muerte a los discípulos, así como las palabras que le dirigió a Judas Iscariote por su traición y a Pedro por las negaciones que cometería.

Es llamado “Martes de controversia” también, porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo. Primero con los sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Y luego con los fariseos, quienes le preguntan sobre el tributo a lo que el hijo de Dios responde mostrando una moneda: “Dad, al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios". Jesús transforma nuestro pecado en perdón, nuestro miedo en confianza: en la Cruz ha nacido y renace siempre nuestra esperanza.

Miércoles Santo

Se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío para condenar a Jesús. Hoy es el primer día de luto de la iglesia, con esto se llega al fin de la Cuaresma; se anticipa el Jueves Santo y entramos en el corazón de la Semana Grande.

Según las Sagradas Escrituras, en este día se recuerda el momento en que Judas Iscariote se encuentra con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para pactar la entrega de Jesús a cambio de treinta monedas.

Habitualmente el Evangelio de este día suele estar dedicado a San Mateo, donde el evangelista describe la traición de Judas Iscariote. "En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: “¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?” Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo", san Mateo.

Jueves Santo

Dos eventos de singular importancia tienen lugar este día según la Biblia: la Última Cena,donde se instituye la eucaristía y el sacerdocio, y el lavatorio de pies.

Como Última Cena se conoce la comida que, en celebración de la Pascua, compartió Jesús con sus discípulos. En ella instituyó la Eucaristía, también llamada Comunión, en la cual Cristo deja su cuerpo y sangre transustanciados en pan y vino.

Como lavatorio de pies del Jueves Santo se denomina el evento en el cual Jesús, como un acto de humildad, lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús hizo a sus discípulos: que debían amarse y servirse unos a otros.

Viernes Santo

No se celebra la Misa. En su lugar se tiene la Liturgia de la Pasión del Señor, de ser posible cerca de las tres de la tarde, hora en que murió el Señor.

El Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna. De allí que la cruz se haya tomado como el símbolo de la gloria para la adoración de los cristianos.

Es tradición el Viernes Santo cubrir las imágenes de Jesús en las iglesias con tela morada, principalmente el crucifijo, en señal de ausiencia de Jesús.

También tiene lugar la adoración de la cruz, con el que se cierra la celebración litúrgica de la Muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús en el sufrimiento.

Asimismo, se reza el Vía Crucis para acompañar a Jesús en sus horas finales, mientras se repasan los catorce momentos (o catorce estaciones), desde su condena hasta su muerte y sepultura.

Sábado Santo

Es un día de silencio, en el que Cristo yace en el Sepulcro y la Iglesia medita, admirada, lo que ha hecho por nosotros el Señor. Durante el Sábado Santo en la Iglesia Católica no se realizan Eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío,el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

Sin embargo, las puertas de la Iglesia permanecen abiertas, no se encienden las luces y los sacerdotes atienden las confesiones. También se conmemora la Soledad de María, recordando el momento que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro.

Domingo de Resurrección

Conmemora la Resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su primera aparición ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la esperanza de una nueva vida.

Con la Pascua finaliza la Semana Santa y se inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta días, y que finaliza el Domingo de Pentecostés.

Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de Cristo de entre los muertos.