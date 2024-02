Nuevo atentado medioambiental en Canarias: "Buscan mil euros enterrados en las dunas de Maspalomas"

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto una investigación por la ocupación de una zona de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas para promocionar de forma ilegal un concierto, para lo cual los participantes debían buscar mil euros enterrados en la arena.

La investigación la llevarán a cabo agentes de Medio Ambiente de la corporación insular y, en caso de apreciar la comisión de un delito medioambiental, será puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente. Además, se ha iniciado con el acopio del material difundido en redes sociales por la empresa de publicidad que ideó la promoción y tras la inspección del lugar afectado.

El Cabildo de Gran Canaria estudiar llevar a la Fiscalía el atentado medioambiental ocurrido este fin de semana en Maspalomas, donde decenas de personas comenzaron a excavar con palas en las dunas en busca de 1.000 euros que había escondido un influencer.

La idea se enmarcó dentro de una acción promocional de un concierto previsto en Maspalomas para el próximo 23 de marzo, algo de lo que ya se han desmarcado tanto la promotora como el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que patrocina el evento.

En Herrera en COPE Canarias hemos tratado el asunto con diferentes voces: desde el Cabildo de Gran Canaria, expertos y la patronal hotelera y extrahotelera de Las Palmas.

El consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, tilda de surrealista lo ocurrido, recordando que la reserva natural de las dunas está perfectamente señalizada con las limitaciones de uso del espacio y avisa de que están buscando a cada una de las personas que cavaron en la arena.

En nuestros micrófonos también ha señalado que "no sabe ni le interesa si los 1000 euros aparecieron, en todo caso, confirma que de momento nadie más ha vuelto a entrar en las dunas a buscarlos".

Levy García, geólogo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, considera que hace falta una mayor concienciación medioambiental, sobre todos los parajes naturales que hay en la isla. Cree que hay que educar no solo a los turistas, sino también a los canarios para que hagan un uso responsable de los espacios protegidos como las dunas. Este experto considera que, si no se toman medidas urgentes para protegerlo, este entorno se podría perder.

"Cada vez parece que cuesta más llegar a la población para que sepa lo que significan las dunas, no solo por lo económico, por su promoción turística, sino a nivel ecológico. Es un lugar singular no solo para Canarias, sino para toda España, porque se trata de un sistema único y árido de todo Europa. Esto parece que ese mensaje no llega a todos, sobre todo en cuestión de los cuidados que necesita", añade.

Considera que el problema es la "herencia de todos muchos años, dando a entender que ir a Maspalomas, es su uso anárquico, es decir, que todavía no ha calado el mensaje entre la población de que se trata de un espacio natural y no un parque de atracciones. Hay que concienciar, y es algo que costará muchos años convencer a todo el mundo para que sepa que las dunas tienen unas normas".

Las sanciones no son suficientes

Este experto geógrafo asegura que a pesar de las medidas que se han impuesto en el espacio, esto no son suficientes. De hecho, aunque la actividad llevada a cabo en la reserva fue realizada sin los permisos correspondientes, la multa establecida por la normativa oscila entre 150 y 600 euros.

Ante la aparente levedad de las sanciones, en lugar de revisar las normas para endurecer las penalizaciones con el objetivo de disuadir futuros actos similares, desde el ejecutivo insular han indicado que se está considerando la posibilidad de imponer "la medida más contundente".

Levy García además, alerta de otro problema: aunque las dunas tengan agentes de vigilancia para evitar que se cometan atentados medioambientales, "la gente que utiliza las dunas a diario, que son conocedores de la zona, van a las horas que ya han pasado los agentes medioambientales para hacer un uso irresponsable, porque es imposible cubrir toda la zona".

El geólogo e investigador cree que la Reserva Natural podría verse afectada a largo plazo si no se toman medidas concretas y considera que la población debe dejar de utilizar este lugar a su antojo. "La información debe ser dada antes de que visiten este espacio. Cree que hay que informar antes sobre las normas y sanciones que se pueden cometer si no se cumplen. Hemos ido estudiando, además, cómo la actividad humana está alterando el sistema dunar y cada vez es más débil a las amenazas del cambio climático".

En la misma línea se pronunciaba el miembro de la junta rectora de la reserva natural especial de las dunas de Maspalomas y de la patronal extrahotelera de Las Palmas. Victoriano Marrero dice que el principal problema es la falta de concienciación sobre el medioambiente porque muchos ciudadanos no saben cómo comportarse en ese entorno a pesar de las señaléticas. Insiste en que es una zona muy sensible y por eso es importante que los organismos públicos sigan recalcando la necesidad de que se proteja.