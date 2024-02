Nuevo asentamiento de caravanas frente a la costa de Telde: “Llevan años malviviendo así”

Al menos 30 caravanas, se encuentran viviendo en una parcela privada frente a la playa de Hoya del Pozo, en el municipio de Telde. Los vecinos han denunciado que hay un asentamiento ilegal de caravanas, chabolas y tiendas de campaña, en un aparcamiento cuyo propietario es una empresa de Madrid.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con el presidente de la Asociación de vecinos Las Olas de Playa del Hombre, el colectivo que ha denunciado este asunto a la opinión pública y al ayuntamiento de Telde.

Francisco Padrón, asegura que esta situación ocurre desde hace años y que desde la administración pública le han buscado ninguna solución. “Esto está ocurriendo desde hace años, y ya lo hemos comunicado al consistorio para que busquen soluciones de esos asentamientos en los aparcamientos de Hoya del Pozo y también en un parking privado”.

Cuenta que desde el ayuntamiento “trataron de hacer algo con esta situación, pero todas las medidas que se tomaron, no han servido para nada, porque la parcela no les pertenece. Cuando hay vacaciones o días de fiestas llegan muchas más personas. Lo que vemos es algo que no entendemos: casetas repartidas por la parcela, además de 'pequeños jardines' con mesas y sillas, etc.”

En COPE, el presidente del colectivo ha explicado que el problema "ha ido aumentando gradualmente, con la instalación de caravanas y la creación de un estacionamiento ilegal frente a las chabolas, así como la construcción de jardines con sillones y pérgolas".

El asentamiento está compuesto por más de 20 caravanas

Francisco Padrón nos relata que “ahora mismo puede haber entre 20 y 30. El fin de semana hubo más que a lo largo de la semana porque sí que es verdad que hay algunas que cumplen con la normativa de marcharse, de tirar los residuos en otro lugar, poner agua y repostar. Pero caravanas fijas casi seguro que hay más de 15”.

Francisco Padrón dice que las duchas de la playa de Hoya del Pozo son las que más gastan de sus contadores. Porque se duchan, bañan a sus perros y eso lo han visto los transeúntes. “Es por eso que pedimos que eso se regule y se apliquen la normativa”, expone.

Las últimas noticias que tenemos, es que el alcalde ya tiene conocimiento y buscara una solución definitiva. Ellos han hablado con el propietario de esa parcela privada, para que les dieran permiso para vallarlo o delimitarla. Los vecinos hemos pedido que si esa parcela es privada lo hagan.

"Los propietarios son una empresa de Madrid, por eso el ayuntamiento no puede actuar. Lo que ocurre aquí es que ha sido un foco de llamada, porque es una playa que tiene bandera azul y proporciona servicios, por lo que se ha convertido en un asentamiento de caravanas permanente, que no cumple con la normativa de caravana: que son que no pueden estar más de 72 horas sin sacar mobiliario fuera”, añade.

El ayuntamiento tomará medidas: "No nos podemos quedar de brazos cruzados"

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha valorado en los micrófonos de COPE Gran Canaria lo que van a hacer con este asunto. Cuenta que son conscientes de que hay un asentamiento ilegal en una parcela de propiedad privada y que ya le han requerido a los propietarios que les den permiso para actuar.

"Nuestro compromiso con los vecinos es tomar medidas cuanto antes. Desde el principio del mandato hemos mantenido el contacto con ellos, además de con los que están en las caravanas, algunos en situación de vulnerabilidad. Debemos tomar medidas, siempre respetando la convivencia entre todos", expone.

Desde el consistorio de Telde aseguran que disolver ese asentamiento les va a llevar tiempo porque están a la espera de los propietarios de dicho terreno. "Estamos hablando de un terreno que es privado, en el que nosotros tenemos limitaciones, pero se le ha requerido ya a los dueños del terreno de que tienen en su terreno una actividad que no está actualidad y que es ilegal. Nosotros nos hemos comprometido a cerrar el acceso, pero también les corresponde a los propietarios de tomar medidas".

Juan Antonio Peña destaca que ya han pensado las medidas que quieren llevar a cabo. "Hay que cerrar los accesos de manera que los vehículos no puedan acceder al terreno; por eso debe ser una limitación contundente para que eso no ocurra. Es una actuación complicada, pero no podemos quedarnos de brazos cruzado".

Juan Antonio Peña, insiste en que esos terrenos deben cerrarlo definitivamente o limitar los accesos, aunque dice "que eso dependerá de la propiedad privada y nosotros no podemos entrar sin tener la autorización. Es por eso que se lo hemos trasladado a los propietarios y una vez que lo tengamos esa autorización, actuaremos, con el respeto que se merecen las personas que están ahí y sobre todo con las familias vulnerables, porque nos consta que hay gente que son usuarios de nuestros Servicios Sociales".