El novio de una embarazada fallecida por covid: “Si pudiera cambiar algo sería que se hubiese vacunado”

Nauzet es un joven grancanario que ha visto cómo ha cambiado su vida en apenas un mes. Su novia embarazada Melanie, se contagiaba de covid el día 5 de agosto, con el repunte de los casos experimentado por la aparición de la quinta ola en Canarias, y a tan solo unos días de haber pedido cita para vacunarse. Sin embargo, su caso fue uno de los que se complicaron y acabó en tragedia, ya que, el pasado 24 de agosto Melanie fallecía a causa de la enfermedad.

“Si pudiera cambiar algo sería que se hubiese vacunado”, ha asegurado Nauzet en los micrófonos de COPE Canarias. Y es que, Melanie ya había solicitado su cita para vacunarse, pero no pudo asistir debido a que se contagio de la covid antes de asistir. “Ni siquiera sabemos dónde o cómo se contagió. Lo supimos cuando gente con la que habíamos estado en contacto empezó a experimentar síntomas”.

Nauzet advierte que fue ella la única que sufrió una sintomatología grave de la enfermedad. “Empezó como un catarro normal, después tuvo mal cuerpo, falta de olfato y de gusto y ya empezó a faltarle el aire”.

Destaca que, al principio, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil les indicaban que sería algo llevadero, “como una gripe”. Pero el día 12 de agosto tuvieron que ingresar a la embarazada por las complicaciones que experimentaba. “Ella quería vacunarse, no tenía dudas”.

3 días más tarde decidieron realizarle una cesárea por si se complicaba aún más la enfermedad. Algo que sucedió. Ahora el pequeño Lewis, el bebé, se encuentra en buen estado de salud, pero continúa ingresado. “Soy padre primerizo, me ayudará la hermana de mi novia a cuidar al niño porque no sé cómo hacerlo”.

Nauzet insiste en que está contando su historia porque no le gustaría que nadie más pasara por lo mismo. “Sobre todo lo hago por mi novia y por las mujeres embarazadas que no se hayan vacunado aún. Esto no es un juego, que se vacunen lo antes posible”. Advierte que si se llega tarde a la decisión de inocularse, no hay marcha atrás.