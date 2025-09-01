Siro López valora la victoria del Real Madrid ante el Mallorca: "Me quedo con..."

Tres semanas después de comenzar la pretemporada, el Real Madrid se va con buenas sensaciones al parón de selecciones del mes de septiembre. En su último encuentro, los blancos vencieron al Mallorca por la mínima gracias a los goles de Arda Güler y Vinicius (2-1). La renta pudo ser mayor de no ser porque Sánchez Martínez anuló hasta tres goles al equipo de Xabi Alonso, uno de ellos fue el que anotó en la segunda parte Güler.

Una de las acciones polémicas que se vio en el templo madridista sucedió en el minuto 54 del segundo tiempo, cuando el Real Madrid se volcó sobre el área del Mallorca en un ataque donde Franco Mastantuono hizo un buen regate para sacarse luego un disparo que paró Leo Román. Automáticamente, Valjent despejó el balón que impactó en el brazo de Arda Güler, quién recogió el esférico a continuación para empujar el balón al fondo de las mallas. Tras consultarlo con el VAR, Sánchez Martínez anuló el gol del mediocentro merengue. Estas son las declaraciones en las que el colegiado murciano dejó claro porqué no dio validez a la jugada: "En mi opinión la mano existe y en mi opinión en la jugada hay una cierta inmediatez".

En el 'Tertulión de los Domingos', Juanma Castaño le preguntó al resto de tertulianos sobre lo realizado por el Madrid. Uno de los que dio su opinión fue Siro López, quién valoró positivamente un aspecto del equipo de Xabi Alonso.

"Estoy de acuerdo con Manolo en que el Madrid todavía tiene que mejorar físicamente y tácticamente. Se nota aún que lleva solo tres semanas de entrenamiento y es algo totalmente entendible. Yo con lo que me quedo de la victoria contra el Mallorca es que se siguen viendo las intenciones que ya se pudieron ver en el Mundial de Clubes: un equipo que presione arriba desde el primer minuto. Se rompe de esta manera el relato de que Vinicius y Mbappé no iban a funcionar con Xabi Alonso. Evidentemente no van a presionar como por ejemplo Fede Valverde, pero creo que están haciendo el trabajo que les está pidiendo el entrenador," expresó Siro.

