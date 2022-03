Mercalaspalmas avisa de una posible escasez de productos y subida de precios por la huelga de transporte

En Mercalaspalmas no es el conflicto bélico lo que preocupa en lo concerniente a un posible desabastecimiento de productos y subida de precios, sino la huelga de transportistas convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector y el Transporte el pasado lunes, 14 de marzo.

Así lo explicó en COPE Gran Canaria el director de Seguridad y Mercancías de la Unidad Alimentaria, Oliver Solís: “La guerra no está afectando de ninguna manera a Mercalaspalmas. No estamos detectando, en el día a día, ninguna incidencia relacionado con el desabastecimiento o la subida de precios como consecuencia de la guerra. No nos está afectando y no hay preocupación. Preveer el futuro es preveer cualquier cosa, porque la incertidumbre es grande y habrá que ver hasta dónde llega la guerra”.

El responsable de la unidad alimentaria en la isla de Gran Canaria recalcó que el producto local es su principal bastión, por lo que “estamos bien abastecidos, toda vez que más del 50 por ciento de las frutas y hortalizas son de producción local y no recibimos materias primas que vengan de allí. Los precios se mantienen estables, más allá de alguna subida pequeña, como en todos los mercados”, explicó.

Sin embargo, más que la guerra lo que preocupa al mercado mayorista es la huelga de transportistas que, desde el lunes, está teniendo lugar en la península y “que no secunda ningún transportista del archipiélago”, puntualizó Solís, antes de anunciar que “aunque ahora mismo esa huelga no nos está afectando nada, la próxima semana podríamos empezar a ver cierta subida de precios y la falta de algunos productos que vengan de la península. A diferencia de otros mercados peninsulares que sí tienen más problemas.”.

Las frutas, sobre todo melones, peras y manzanas, son los artículos cuyo precio podría subir la semana que viene en torno a 20 o 30 céntimos, por culpa de una huelga que hoy cumple su quinto día. Asimismo, el cherne podría escasear durante la semana que viene con la consiguiente subida de su precio. Por último, las empresas de carne podrían vese afetadas por la escasez de productos frescos, aunque la incidencia no será preocupante