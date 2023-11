El mercado británico es la locomotora del turismo en Gran Canaria

Gran canaria asiste a la world Travel Market de Londres, una de las ferias más importantes del mundo y de mayor trascendencia en Canarias, con cifras récord del mercado británico. El consejero de Turismo del Cabildo de gran Canaria, Carlos Álamo pasó por Herrera en COPE Gran Canaria y destacó que “el turismo británico ha sido el que más ha crecido este año,” las llegadas han superado en un 17,8 % los datos del año pasado con 663.478 visitantes en lo que llevamos de año, “uno de cada cuatro turistas que aterrizó en la isla es de las islas británicas,” además de continuar en esta línea “podremos superar la cifra de 889.000 turistas británicos que llegaron en 2017,” esta es la cifra récord de llegadas de visitantes del mercado británico.

El consejero se congratula de la llegada de turistas británicos, pero reconoce que al comienzo del año había “cierta incertidumbre,” la devaluación de la libre generaba “nubarrones en el horizonte,” pero finalmente el visitante continuó viajando y eligiendo nuestro destino. Álamo sitúa el foco no solo en la llegada de visitantes, a su juicio, lo importante es el gasto en destino, al respecto asegura que ha crecido un 14 % “antes se gastaban una cantidad que no llegaba a los 1.000 euros ahora estamos superándolo con casi 1.200 euros,” y esto a pesar de que se ha visto una bajada en el tiempo medio de estancia “ahora mismo es de 8,5 días cuando antes llegaba a los 10 días,”este hecho no preocupa al titular del área porque asegura que “lo trascendente es el gasto en destino que es lo que genera economía.”

El objetivo en la WTM es desestacionalizar la llegada de turistas británicos

El objetivo del Cabildo en la WTM es reunirse con todos los operadores para consolidar la tendencia y ”sean muchos los británicos que lleguen a Gran Canaria,” además desestacionalizar su temporada preferida para viajar a la isla que por lo manifestado este año, se inclinan a los meses de agosto, octubre y diciembre, este hecho según Álamo ejemplifica el comportamiento de este tipo de turista “le gusta el calor que ofrece la isla y además un dato importante es que suelen ser repetidores, saben que en Gran Canaria tienen la certeza de poder disfrutar de sus vacaciones de forma segura y en plenitud.”

La conectividad es el trabajo fundamental de las administraciones, establecer líneas de conexión entre diferentes ciudades para atraer turistas, al respecto, el consejero remarcó que estamos en una “conectividad histórica con las islas, “advirtiendo que ha crecido un 11 % en el último año, enlazando vuelos “con más de 26 ciudades y trabajando con 7 compañías diferentes.” Las conexiones son un método para diversificar la demanda y permite compensar los posibles problemas que podría generar un conflicto en un país emisor de turistas, ejemplo de ello, es lo ocurrido en Gran Canaria con dos mercados; el alemán, cuyo gobierno pidió contención en el gasto por la recesión alemana y el nórdico afectado por la guerra de Ucrania que ha llevado a que el turista no viaje por temor.

Se sigue trabajando para abrir nuevas conexiones

Álamo desvela que seguirán trabajando para conectar ciudades con la isla “estamos haciendo conexiones con Croacia, en diciembre nos vamos a Nueva York y Miami y nos interesa el mercado chino continental,” para ello el Cabildo de la isla generará campañas de promoción con el objetivo de “crear sinergias” y atraer más turistas que difieran la demanda.

Gran Canaria prevé cerrar el año turístico con 4,5 millones de turistas

Por ahora la llegada de turistas es positiva, si todo sigue según lo previsto, Gran Canaria podría rozar un buen dato “en torno a 4,5 millones de llegadas.” Son números por encima de 2019 y con una facturación del 30 % superior al mismo lapso de tiempo “necesitamos que esta industria siga creando riqueza y que esta esté bien repartida.”

Vivienda vacacional

El consejero también valoró la propuesta que ha planteado el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, quien apostó por una moratoria de la vivienda vacacional, según el consejero del área, “es necesario tener todos los datos, todas las sensibilidades para decidir si la moratoria es la mejor solución, cree que hay que luchar contra una “paradoja turística” que según explica consiste en que las zonas turísticas se están residencializando y las zonas de residencia se están convirtiendo en territorio turístico, apuesta por una regulación consensuada por todas las partes y que “el gobierno encuentre la mejor fórmula para solucionarlo,” además cree que la regulación debe venir de la mano de los ayuntamientos porque “son los que desarrollan los planes urbanísticos y los que saben en qué zonas hay que actuar.”





