Los médicos de atención primaria exigen más recursos en la asistencia domiciliaria

La atención médica a domicilio es uno de los pilares fundamentales de la atención primaria, especialmente en casos donde los pacientes no pueden desplazarse por sus propios medios al centro de salud. Sin embargo, este servicio, tan crucial para garantizar el derecho equitativo a la salud, enfrente múltiples desafíos logísticos y técnicos que dificultan su óptimo funcionamiento.

En Herrera en COPE Gran Canaria hablamos con la portavoz de los médicos de la atención primaria de Gran Canaria, Elena Pérez, Subraya la necesidad e importancia de este servicio: "es una parte muy importante de nuestra labor", asegura, añadiendo: "vamos al domicilio de pacientes en situaciones de necesidad y hemos notado un incremento significativo en esta asistencia cuando se da agravantes como el mal tiempo o fenómenos ambientales como por ejemplo este episodio de calima que afecta a pacientes asmáticos o con problemas respiratorios".

No obstante, Pérez insiste en que siempre se intenta priorizar la atención en centros de salud, "la asistencia es diferente porque allí tenemos acceso directo al historial médico del paciente, en el domicilio debemos preparar toda la documentación previamente, lo que no solo aumenta nuestra carga de trabajo, sino que también puede generar lagunas en la atención al no disponer de todos los datos al momento, con la consiguiente receta tardía".

Deben utilizar su vehículo privado

Uno de los aspectos más criticados por los profesionales es la falta de recursos adecuados para llevar a cabo estas visitas domiciliarias. Actualmente, los médicos utilizan sus vehículos privados para desplazarse al domicilio del paciente y esto genera inconvenientes constantes, "tenemos problemas de aparcamiento, imagina la situación en barrios como La Isleta o en San José donde las calles son tan estrechas que no cabe un vehículo", por ello asegura que "en muchas ocasiones incluso tenemos que dejar el coche mal aparcado", con la consiguiente sanción o denuncia de las autoridades.

Otra de las quejas de los profesionales es la ausencia de dispositivos electrónicos que permitan registrar de forma inmediata la visita y comprobar el historial médico del paciente, "es un atraso que en plena era tecnológica, no tengamos dispositivos móviles recoger toda la documentación del paciente," esto obliga a los médicos a volver al centro de salud para completar tareas como receta medicamentos, lo que significa pérdida de tiempo y una atención menos eficiente.

Necesidad del apoyo de auxiliares de enfermería

Pérez también destaca la necesidad de integrar a los auxiliares de enfermería en estas visitas domiciliarias "para garantizar una atención completa e integral necesitamos el apoyo del personal del servicio de técnicos auxiliares de enfermería", esta atención es clave para realizar curas, administrar medicamentos o evaluar el estado de salud del paciente de forma conjunta.

La atención domiciliaria es crucial para pacientes en situación de vulnerabilidad, desde ancianos con movilidad reducida hasta aquellos con enfermedades crónicas o agudas que les impiden acudir al centro de salud, pero las deficiencias actuales están poniendo en riesgo la calidad de este servicio.