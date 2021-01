Un médico critica la campaña de Pedro Sánchez con Salvador Illa: "De una maldad asesina"

Juan Toral, un médico que trabaja en Gran Canaria, ha lanzado una crítica a la campaña que, desde su punto de vista, ha hecho Pedro Sánchez para que el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, pueda ser presidente de la Generalitat, tras la celebración de las elecciones catalanas.

El sanitario no ahorra dureza a la crítica que se ha hecho viral en redes sociales. "Sus votos nuestros muertos, de una maldad asesina" es como califica la estrategia seguida por el Presidente del Gobierno. Toral asegura que es el PSOE el partido al que más ha votado, cosa que no volverá a hacer, a consecuencia de estos movimientos políticos que reprocha al titular del ejecutivo central.

Las reacciones a este mensaje no se han hecho esperar:

Se agradece mucho tu mensaje lleno de valentía y sinceridad, Juan. Me anima saber que esto empieza a pasar. Y no porque no sea el partido al que yo voto, sino porque el PSOE está irreconocible y ha traspasado unos límites que ya no pueden defenderse a mi humilde modo de ver.