'Mamás en Acción' aterriza en Gran Canaria

'Mamás en Acción es una ONG valenciana que nació hace año 2013 con el objetivo de atender a las necesidades de un niño que se encontraba hospitalizado y que no tenía a nadie que le acompañara durante toda su estancia.

Un colectivo que empezó tímidamente con 20 miembros en Valencia, se ha expandido tanto, que ya cuenta con una red de más de 400 personas por toda España.

María José Gimeno es la fundadora de este proyecto y aseguró en COPE Gran Canaria que en España actualmente hay 50.000 niños tutelados por la administración pública. “Hay muchos niños que están solos en el hospital, porque no tienes padres o por otras situaciones. Nosotros durante la pandemia nos escandalizamos, pero hay muchos menores que están en esta situación”.

María José Gimeno: “En el 2013 yo me encontré con un niño, que no tenía ni dos años, estaba enfermo y me ofrecí a cuidarlo. Pregunté en enfermería y me dijeron que no tenía a nadie para estar con el, porque o no tenía padres o no puede vivir con ellos y que estaba en un entorno protegido. Yo me quedé en shock, me ofrecí para quedarme y me dijeron que sería fantástico, porque les hacía mucha falta, pero que a título personal no era de fiar”.

Asegura que cuando vio a ese menor solo en una habitación preguntó si había una organización encargada y le dijeron que no existía una como tal. “Me dijeron que no había una organización en la cual me tenía que apuntar y decidí junto con mis amigas más cercana y familia hacer este pequeño proyecto, que se llama Mamás en Acción con voluntariosos para acompañar a los niños que se encuentran solo en los hospitales. Nosotros acompañamos a bebés recién nacidos, menores o incluso adolescentes”.

MÁS DE 50.000 NIÑOS TUTELADOS POR LA ADMINISTRACIÓN A NIVEL NACIONAL

La fundadora de esta iniciativa cuenta que “a nivel nacional hay más de 50.000 niños tutelados por la administración, niños que tienen padres pero que no pueden vivir con ellos”.

“Además, al año unos 200.000 niños sufren maltrato doméstico en su casa. Estos niños, cuando sufren maltrato son hospitalizados, tienen familia, pero el juez impide que nadie se acerque a ellos y no manipulen las versiones, se quedan solo y nosotros los acompañamos”.

En nuestros micrófonos nos cuenta que los voluntarios entran en el hospital, cuando les avisan y les llaman. Acompañan al menor desde que les llaman hasta que les dan el alta. “Como nosotros no acompañamos a niños por patologías, nosotros podemos acompañar a un niño que lo tienen apartado de su familia por un maltrato que está una semana, o incluso han llegado a estar muchos meses ininterrumpidamente. Nuestros voluntarios hacen 2 horas por el día, las noches son completas y también nos vamos turnando”.

La fundadora: “En Canarias, el dato concreto no lo tengo, porque el último dato no ha salido, pero si tenemos en cuenta que en Valencia tenemos casi 5.000 niños, 9.000 en Barcelona, así que aquí también parece que podríamos tener miles de niños”.

“Nosotros arrancamos con un convenio concreto con un hospital, y cuando validamos el proyecto y vemos que funciona, que haya gente suficiente de voluntarios, luego lo convalidamos con Sanidad. La idea es que el resto de hospitales se puedan adherir a ese convenio”, añade

“Nosotros llegamos Canarias con mucha ilusión, pero no tenemos mucha red de gente aquí. Nos hace faltan muchas mamás y papás que quieran estar al pie de una camita, achuchando, consolando, cantando canciones, dando biberones e incluso cambiando pañales”, aseveró.

María José Gimeno, la fundadora asegura que hay dos formas para apuntar:se en esta red: en la página web www.mamasenaccion.es y apuntándose como voluntarios en la Feria de Los Valores, que se celebra la próxima semana en el Rincón del Lloret. “Llegamos a Canarias nuevos, pero no tenemos mucha red, cambiando pañales, dando biberones. Nos vamos a encontrar ahí con todas las personas que quieran conocernos sin compromiso. Queremos poder hacer una red de amigos para que nos podamos apoyar unos a otros”.

Los requisitos para poder apuntarse a ser voluntarios en esta ONG Son: “Ser mayor de edad, y no tener ninguna necesidad especial que te impida hacer este tipo de voluntariado. Tienen que ser capaces de responder ante las necesidades de un menos que está enfermo. Pero aquí somos, mamás, papás, chicos, chicas, abuelitos , abuelitas y que sean capaces de dar cariño”.