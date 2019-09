Los sindicatos denuncian la falta de implicación del gobierno canario con las prácticas “mafiosas” de Ryanair

Los sindicatos USO, Sitcpla, representantes de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair, y el de pilotos Sepla han denunciado este martes las prácticas "mafiosas" de dicha aerolínea para "amedrentar" a sus trabajadores ante las jornadas de huelga que han convocado las tres organizaciones, así como que el Gobierno se está "haciendo el muerto" ante el "juego perverso de la compañía".

Así lo ha relatado el responsable de Relaciones Externas de Sitcpla, Antonio Escobar, durante la rueda de prensa conjunta de los tres sindicatos. Escobar ha señalado que la vulneración del derecho a huelga de los trabajadores de Ryanair se debe al establecimiento por parte del Ministerio de Fomento de unos servicios mínimos "decimonónicos" que consideran que el operador "se va a portar bien y va a respetar los derechos de los trabajadores", mientras que la aerolínea "basa su milagro" en "apretar y amedrentar" a los trabajadores para conseguir operar todos los vuelos durante los paros.

USO y Sitcpla han convocado diez jornadas de huelga los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, mientras que el Sepla lo ha hecho para los pilotos los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre en protesta por el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona anunciado por Ryanair, que supondrían un despido colectivo de unos 520 trabajadores a partir de enero, unos 150 pilotos y 350 TCP. En concreto, unas 164 personas en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Gran Canaria y 82 en Lanzarote.

Para la huelga de TCP, Fomento ha fijado unos servicios mínimos con los que Ryanair está obligada a garantizar el 100% de los vuelos no peninsulares, el 60% de los peninsulares e internacionales con desplazamiento igual o superior a cinco horas y el 35% de los vuelos peninsulares con tiempo de desplazamiento inferior a cinco horas.

Durante las cinco jornadas de huelga que ya han celebrado los TCP, la compañía solo ha cancelado 14 vuelos, seis en la primera jornada y ocho en la segunda. El secretario de Organización de USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha señalado que se sienten "desamparados" por el Gobierno, que les deja "solos" ante "una multinacional que se niega a aplicar la legislación del país".

Además, Gonzalo ha denunciado que la aerolínea está realizando "prácticas mafiosas" durante el desarrollo de la huelga. En concreto, ha indicado que ha habido abogados de la compañía en las salas de firmas para que los inspectores de Trabajo "no pudieran realizar su trabajo" entrevistando a los trabajadores, alegando "que les podría provocar estrés", así como que haya realizado avisos a la Guardia Civil de que los trabajadores estaban "molestando" a los pasajeros cuando les estaban indicando que no realizarían el servicio de venta a bordo.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Asimismo, ha resaltado el "exceso" de personal de guardia y que la compañía está abriendo expedientes sancionadores a varios trabajadores, a los que citan en la sede central en Dublín, por no responder a las llamadas de la compañía cuando no se les había notificado su condición de "guardia" y por no realizar el servicio de venta a bordo, "único ámbito en el que pueden ejercer su derecho a huelga".

Por su parte, el delegado de Sepla Ryanair, Francisco Gómez, ha reitrado que el cierre de estas cuatro bases "no tiene causas objetivas que lo justifiquen" y que las prácticas de la compañía parecen de "la Gestapo", ya que está ofreciendo a compañeros basados en otros destinos trabajar durante las huelgas en España.

Gomez también ha destacado la precariedad laboral de los trabajadores de Ryanair, que está "rizando el rizo y haciendo el low cost del low cost", y por la que algunos trabajadores son "falsos autónomos", con el "estrés" que eso conlleva, y que necesitan su propio seguro de responsabilidad en el caso de que ocurra algún incidente porque no están cubiertos por el de la empresa.