Los seguros de las actividades extraescolares los seguirá pagando Educación. Esta situación pone fin a la polémica que se había suscitado hace días, cuando desde la Federación Insular de Ampas de Gran Canaria Galdós, aseguraron que dichas actividades no iban a ser cubiertas por dicho seguro de responsabilidad civil.

En COPE Gran Canaria, Sergio de la Fe, presidente de la federación, aseguró que hubo un malentendido y que la viceconsejera de Educación, María Dolores Rodríguez, le dio la certeza de que las familias no debían preocuparse ya que ellos asumirían ese seguro.

Sergio de la Fe dice que en la llamada telefónica que mantuvieron, “ella quiso dar tranquilidad a las familias usuarias de actividades y servicios, así como a las ampa que los organizan, de que dichas acciones estarían cubiertas tal y como se recoge en la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deporte por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para este curso”.

Sergio de la Fe, asegura que cuando les dijeron que no iban a pagar por dichos seguros no entendían nada. “Si tú tienes un colectivo asegurado, que depende de esos seguros para poder desarrollar con seguridad y garantías, algo tan importante como son las actividades de conciliación, como son las recogidas tempranas o tardías, lo lógico es que esas personas, sean las responsables de esa actividad y paguen por esas retribuciones”.

Sergio de la Fe: “Qué menos que ese mínimo compromiso que mantienen, que sostiene este sistema y es que los padres y madres no debamos estar dependiendo de las contrataciones de responsabilidad civil. Que, además, porque hay centros que no cuentan con fondos necesarios para ello. También hay los que tiene fondos necesarios y tienen ese dinero, pero lo lógico y normal lo apliquen en otros lados”.

“Las ampas no tienen en sus objetivos y fines las actividades de conciliación, la tienen en su ADN, porque somos familias y necesitamos conciliar. Pero no son nuestras atribuciones. Cualquiera que se acerque y vea nuestro decreto de ampa de nuestra comunidad autónoma, verá que nuestros derechos y deberes son fomentar la participación, nuestra cordialidad etc. Pero no pagar por dichos seguros”, aseveró.

El presidente asegura que “en el día de ayer se pusieron en contacto para decirnos que iban a ser ellos los que se encarguen de ese seguro. En este caso, desde hace muchos cursos, es la consejería de educación la que paga por dicho seguro. Gracias a ese compromiso, las ampas se ahorran esa cuota para poder invertirlo en otras actividades. Si de la noche a la mañana desaparecen esos seguros, coge a muchas familias sorprendidas y nerviosas porque sus hijos no van a estar asegurados”.

Concluye destacando que “se nos ha asegurado que van a dar cumplimiento a la resolución que se saca año tras año a principio de curso, en el que dice que se garantizan que siguen esos seguros. También se nos ha dado la seguridad de que las ampas estarán bajo ese seguro, también se han comprometido conmigo para que puedan estudiar unas nuevas coberturas mucho más amplias”.