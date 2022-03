Los pescadores de Gran Canaria, sobre la subida de gasoil: “Es mejor amarrarse, que salir y no coger nada”

Los pescadores de Canarias se están planteando su forma de trabajar. Con la subida del carburante, muchos profesionales de la pesca han cambiado su manera de pescar y ahora salen mucho menos o faenan más cerca de la costa.

En los micrófonos de COPE Gran Canaria han denunciado la situación que están viviendo y aseguran que “la subida de precios nos afecta lo mismo que a los ganaderos, porque consumimos mucho gasoil”.

Ricardo Ortega, patrón Mayor de la Cofradía de Arguineguín, denuncia que son una flota que consumen mucho gasoil y que los precios de las cubas han pasado de costar 0,79 euros el litro a 1,15 euros.

“Es insostenible. Yo hace dos meses eché combustible a 0,62 euros el litro, la semana pasada en Arguineguín estaba en 0,79. Ahora hemos pedido otra cuba de 20.000 litros y ahora está a 1,15 euros”.

Asegura que con el conflicto bélico “las grandes empresas se están aprovechando de la situación para subir los precios, teniendo en cuenta que es el mismo gasoil. De esta manera ni nosotros, ni los ganaderos, ni toda la industria vamos a tener beneficios”.

Ricardo Ortega: “Yo eché combustible el lunes, de esta cuba que trajimos de 20.000 litros que eché 990 litros a ese precio me sale 750 euros y si ahora echase esa cantidad, con la nueva cuba que está a 1.15, creo que se pasaría el gasto de mil euros”.

En COPE Gran Canaria relata que ahora que están en campaña de túnidos tienen que plantearse su manera de trabajar. “El problema es el siguiente, si sales, ahora que estamos en campaña de túnidos que nuestros barcos pescan casi todos en Fuerteventura, si te desplazas allí y te cuadras coger pescado puedes escapar, pero si no, es un problema”.

“El problema viene cuando vuelves del viaje con las manos vacías, entonces no te vale la pena. Todos los barcos que están operando en Fuerteventura, si tienen suerte y les cuadra pescar bien, si no, estoy convencido que lo mejor es que se agarran en el muelle y no salgan porque les cuesta dinero”, añade.

Asegura que el seguirá pescando, aunque cambiará la manera de trabajar: lo hará con las nasas unas 3 o 4 horas, no se alejará de la costa, tampoco pondrá el barco a muchas revoluciones, minimizará los gastos y dentro de lo posible, apagará el motor.

El patrón Mayor de Arguineguín: “Los que se desplazan a otras islas y estuviesen pescando para buscar los peces, tienen que pensárselo y hacer números. Esta subida creo que es bastante más alta y no hay empresas que lo aguanten. Casi es mejor amarrarse y no salir que salir”.

Concluye destacando que “el día que salgo, en vez de salir todos los días y trabajar 4 horas, hago 8 y reduzco los días de salida. Así ahorro. En vez de salir 5 días a la semana, salgo 3. El problema lo vamos a tener para pescar túnidos si esto se mantiene así”.