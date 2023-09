El curso escolar 2023-2024 ha comenzado hoy en 792 centros educativos de Canarias de la ESO con 172.615 alumnos matriculados. La apertura oficial del nuevo curso escolar se ha llevado a cabo en el CEIP Agustín Hernández Díaz de Moya, Gran Canaria.

Herrera en COPE Canarias se desplazó hasta el lugar para emitir desde ahí la programación regional. El Consejero de Educación del Gobierno de Canarias recordó su infancia en este centro educativo, Poli Suárez se embargó en un viaje emocional hasta su niñez y recordó los “talegazos” que se dieron en el patio “antes de ladrillo donde jugábamos mucho y nos caíamos mucho, sobre todo en clase de gimnasia.”

Apuntó que el colegio le ha dado mucho: “aquí inicié mi etapa escolar, y de aquí tengo muchos y grandes recuerdos, sobre todo muchos amigos, recuerdo que en mi etapa había, hubo hasta cuatro octavo, en un municipio con una población no muy grande.”

Hoy en día la situación es diferente, la baja natalidad está generando el cierre de muchos centros educativos, esta problemática es un reto para las regiones y sobre todo para el área de educación: “nuestra acción de gobierno tenemos que adaptarnos y marcar las líneas de trabajo para conseguir que la calidad educativa sea un pilar importante de nuestra acción de gobierno”

En cuanto a la polémica que envuelve la falta de plazas de cero a tres años debido a la demora en las obras de los centros educativos a pesar de haberse ofertado y contar con los menores ya matriculados, Poli ha reconocido que es un problema que se han encontrado “nada más aterrizar” en la consejería: “el personal de la casa nos alerta de la situación que vamos a encontrarnos sobre la puesta en marcha de la educación infantil de dos, tres años; un retraso importante en lo que es la puesta en marcha.”

El consejo explicó que es necesario diferencias dos lotes, el B cuyas obras continúan en marcha, pero no se han finalizado “a medida que se vayan terminando esas obras, estos niños, en torno a 600, van a formar parte del alumnado de las escuelas infantiles privadas, y también de las escuelas infantiles municipales, se irá incorporando a estas plazas públicas.”.

Situación diferente es el lote C, aquí la situación es más complicada porque “nos hemos encontrado también con trabas burocráticas, como por ejemplo, la falta de la autorización por parte de intervención general, etcétera, etcétera, si yo dijese a esos padres, a esas madres, que estos niños pertenecientes al lote C van a empezar en enero, estaría faltando el respeto y mintiendo.”

La consejería ha encontrado una medida temporal y es contar con escuelas públicas y privadas para dar la formación necesaria a más de 1.200 alumnos que están en una situación: "es una herramienta temporal, y lo que hemos acordado con las empresas privadas y con algunas escuelas infantiles, municipales que a lo largo de toda esta semana ya firmaremos esos convenios para ver qué oferta nos pueden hacer."

La fórmula que ha encontrado la consejería es pagar doscientos euros por plaza y si el precio es superior tendrá que pagarlo los padres: "si cuesta más, pues lógicamente, el padre, la madre tendrá que hacer un esfuerzo si pueden hacerlo, pero que lo que nos corresponde a nosotros a la consejería de educación, lo hemos tasado en doscientos euros, que es la máxima cantidad que reciben también las escuelas infantiles municipales."

La Consejería continúa trabajando contra reloj para asistir a los menores afectados “siendo lo más realista posible que estos niños puedan iniciar muchos de ellos su etapa escolar en el mes de octubre, o sea, que este mes tendrían que buscar una alternativa, una organización.”

Otro de los asuntos que tiene que solucionar la consejería de Educación es la continuidad de la formación de los alumnos nos necesidades especiales, al respecto, Suárez ha dicho que: “Es verdad que estos niños cuando cumplen veintiún años dejan de estar escolarizado, y la responsabilidad y lo entrecomillo."

Aclaró que "no es de la consejería de educación, pero es verdad también que estamos trabajando. La consejería de la consejería de servicio social y la consejería de educación en buscar una salida a estos chicos y chicas que con veintiún años se quedan en la calle porque dejan de estar escolarizado. Algunos podrán iniciar un ciclo formativo hasta los veintitrés años, dependiendo también de sus capacidades. Pero otros no podrán hacerlo. Por lo tanto, estamos en la elaboración de un proyecto piloto de la mano de las asociaciones, de padres y madres con niños con necesidades educativas especiales para buscar esa solución, para que no dejemos a estos chicos sin ser atendidos.”

Suárez también rechazó que el objetivo del Gobierno de Canarias es privatizar la educación de 0 a tres años tal y como afirmó el partido socialista canario, según el consejero, al partido socialista lo que hay que pedir es “responsabilidad a ahora de pronunciarse y que pida disculpas cuando uno comete errores, no pasa nada por hacerlo, la ciudadanía lo prefiere a no escurrir el bulto y buscar excusas o poner excusas como la privatización de los centros,” al respecto dijo que “si quisiésemos privatizar la educación infantil de cero a tres años, no pondríamos en marcha esta solución y mantendríamos a estos niños y a estos niños durante todo el curso escolar en esas escuelas privadas, en las escuelas infantiles municipales.”