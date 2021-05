Los hosteleros de Las Palmas piden que no les limiten más los horarios de cierre

Los empresarios de hostelería de Las Palmas expectantes de lo que puede pasar en el sector durante esta semana. Pendientes de la decisión que vaya a tomar el Tribunal Supremo sobre el toque de queda, el cierre perimetral y diferentes medidas que ha impuesto el Gobierno de Canarias tras el fin del estado de alarma.

Ángel Víctor Torres el presidente ha solicitado una aclaración al Supremo sobre el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al no haber sido firme su pronunciamiento en cuanto a la negativa a que mantengan el toque de queda y el cierre perimetral de la isla.

Por su parte mucha preocupación y expectación por parte del ocio nocturno. Desde la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, aseguran que “están esperando a que alguien les aclare qué es lo que pasa o qué va a pasar con ellos”.

Antonio Márquez, el vicepresidente de la asociación asegura que “muchos asociados o casi todos están en una polémica para ver si abren o no. Al final todos van a esperar para abrir con toda la legalidad, ya que nadie se la va a jugar sin tener conocimiento de si pueden y tampoco quieren estar en el punto de mira. Es muy complicado”.

¿TOQUE DE QUEDA O LIMITACIÓN DE HORARIOS?

Desde la asociación hay muchas preguntas al respecto ya que "no se les ha proporcionado mucha información, y todo está en el aire”. Antonio Márquez, vicepresidente del colectivo asegura que a ellos los que verdaderamente les preocupa es que el toque de queda no siga adelante y se les perjudique limitando aún más las restricciones en sus horarios.

Antonio Márquez: “Hay quién dice que hasta que no sea firme por el Supremo seguirá en pie el toque de queda y otros creen que no. Jurídicamente no sé dónde estamos”.

“Tengamos o no toque de queda, el Gobierno de Canarias que sí que tiene competencias en los horarios de apertura nos ha cerrado. A nosotros nos preocupa que en el caso del toque de queda no siga adelante, el ejecutivo regional nos mantenga cerrado o sigan poniéndonos aún más las restricciones. Los bares y discotecas cerraron a las 0 horas en otros puntos de España, nosotros ni abrimos”, añade.

“Nosotros lo que les hemos planteado al Gobierno canario es que les aclaren dos cosas distintas: el toque de queda y el horario de apertura. En el caso de que ya no tengamos toque de queda lo que denunciaríamos sería que nos hayan restringido nuestros horarios de apertura”, señala.

Antonio Márquez: “El toque de queda es diferente al horario de apertura. Que no haya toque de queda, no quita que nosotros tengamos o tengamos que seguir con las dichosas restricciones”.

“PEDIMOS QUE NO NOS PONGAN MÁS RESTRICCIONES”

En cuanto a las imágenes de gente bebiendo en las calles y celebrando el fin del estado de alarma en diferentes comunidades autónomas, el vicepresidente de la asociación es partidario de que les dejan abrir unas horas más para no ver “botellones masivos en la calle”.

Antonio Márquez: “Si no hay toque de queda, por lo menos que nos dejen abrir la hostelería porque en la calle es incontrolable. La verdad que es algo que nos preocupa bastante, porque dejar que la gente esté en la calle sería incontrolable y lo hemos visto este fin de semana”.

El presidente canario por su parte, ha indicado que en las islas aún no se permitirá la apertura del ocio nocturno y que lo principal es que la situación sanitaria no empeore.

APELAN A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas (AEBCRyO) ha pedido a la ciudadanía que actué de forma responsable tras la extinción del Estado de alarma y no baje la guardia en el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Según ha informado la Federación del Empresas de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), considera que, ya se mantenga o no el toque de queda, se debe actuar de forma responsable para evitar poner en peligro al resto de la población y con ello que el sector tenga que volver a cerrar sus establecimientos, lo que "afectaría de forma muy perniciosa a muchísimas familias que dependen de esta actividad". Asimismo, AEBCRyO expuso que trata de una relajación que "puede llevarnos a una situación muy peligrosa, tanto desde la óptica sanitaria, como económica, lo que la sociedad canaria no se puede permitir". Por ello, ha hecho un llamamiento a la población "en la convicción de que todos juntos podremos doblar el espinazo a esta nefasta pandemia que nos asola".