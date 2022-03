Los ganaderos canarios sobre la subida de precios: "La solución es cerrar o mandar a las vacas al matadero"

Desde el año 2019 el precio de los piensos en la ganadería no para de subir y los ganaderos no pueden más ante esta situación. Esta mañana el Gobierno de Canarias se ha reunido con los representantes de los ganaderos de las islas, ante la agónica situación que están atravesando por el incremento de los costes de producción, que amenazan con reducir la cabaña en las islas.

El Gobierno de Canarias dice que van a tratar de negociar el que se pueda incrementar el precio al que venden sus productos, sin que esto repercuta al consumidor. Sobre este asunto le hemos preguntado hoy a cuatro ganaderos: dos de la isla de Tenerife y dos de Gran Canaria.

Isidro, José Ramón, Miguel y Rosendo tienen entre todos 630 cabezas de ganado y en COPE Canarias coincidieron en que “esta situación es insostenible y no ven descabellado tener que recortar personal el mes que viene, cerrar sus instalaciones o mandar a las reses al matadero”.

El panorama no es muy halagüeño, ya que la única solución que ven es cerrar sus instalaciones e irse al paro. Esto se debe a que “están teniendo pérdidas de hasta 20 mil euros mensuales desde hace ya varios meses, a esto se le sumó el aumento del precio del grano en un 40%”.

El ganadero grancanario Rosendo Perera, asegura que “con esta situación pueden aguantar así un mes más, ya estamos produciendo leche por debajo del coste de alimentación. Estoy perdiendo dinero desde que empezó la pandemia. He perdido 15.000 euros o unos 20.000 euros diarios en dos años. Tengo 55 años y llevo 35 años trabajando de lunes a domingo, los 365 días del año. Tengo 4 empleados y el mes que viene se van a su casa si no cambia nada”.

Miguel Perera también de Gran Canaria señala que sus números también son iguales. “La situación es muy mala. Ha subido todo un 47% y se hace insostenible. Todos los meses perdemos dinero. Yo lo tengo claro: la solución es llevar a las vacas al matadero. O sube el precio de la leche o nos vamos todos, aquí no va a quedar nadie”.

Por su parte los ganaderos de Tenerife han sido también muy críticos con la situación. Isidro González apunta a que no se apuesta por lo nuestros y que todo lo que viene de fuera es más caro.

“Esto es más de lo mismo. Estamos hablando de que todo sube por todos lados, pero lo que es el sector primario más barato todavía. Estamos hablando de la carne, a la hora de vender carne, nos pasa lo mismo. Lo nuestro no vale y lo que viene de fuera sube. Al sector primario no se le pagan los costes de producción. No me gustaría tirar la toalla, pero uno tiene un límite, pero a ver cómo salimos de esta”.

José Ramón por su parte asegura que los políticos tienen las herramientas y que los que bajan los precios no son las lecherías. Insiste en que parte de la culpa también lo “tienen las grandes superficies que están ahogando a las pequeñas empresas. Ellos recalculan precios a la baja, pero siguen subiendo el precio de los lineales”.

DESDE EL 2019 ESTÁN SUFRIENDO EL INCREMENTO DE PRECIOS

Se quejan de que Pedro Sánchez tira balones fuera cuando le echa la culpa a Putin y a la guerra por la subida de los precios. Dicen que este aumento se lleva produciendo desde antes de la pandemia y que desde entonces no para esta escalada. Algunos de ellos se están financiando con los ahorros de toda una vida para poder mantener su negocio a flote.

Los ganaderos canarios argumentan que se encuentran atados de pies y manos. “Cuando intentamos subir el precio de la leche o la carne nos argumentan que, si hacemos eso mejor que la tiremos, porque no nos la van a comprar”. Esto genera que los precios de sus productos sigan bajando a pesar de que en las grandes superficies siguen subiendo. Por lo que se está viendo con el agua al cuello para poder pagar las facturas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aseguran que no tienen medios para poder contrarrestar esta situación, que la solución pasa por la política. Creen que la idea que propone Alicia Vanoostende es una quimera ya que Canarias carece del suelo suficiente como para poder realizar esto.

PIDEN QUE LA CALIDAD DE SUS CARNES SE CLASIFIQUE COMO EN LA PENÍNSULA

Según apuntan los cuatro ganaderos, el mayor de sus problemas es que “se le está dando preferencia a las carnes y las leches importadas de fuera. Nos vemos incapaces de competir contra esto, ya que carecemos de los medios y encima no nos dejan modificar el precio de nuestros productos”.

Piden, entre otras cosas, que se clasifique la calidad de las carnes como sucede en la península y que los excedentes que se puedan producir de ayudas agrarias se les entregue a ellos ante esta situación extraordinaria.

La sensación que tienen es común y es que el sector primario, concretamente el ganadero bovino, está condenado a desaparecer en Canarias. Esperan que las administraciones canarias lleguen a un acuerdo con los ganaderos y la industria en general, para poder salir de esta situación lo antes posible.