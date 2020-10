Los dependientes de Canarias, 14 años esperando por la figura del asistente personal

Mari Carmen Rodríguez, presidenta de la Asociación de Dependientes de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que una de las soluciones para agilizar las ayudas a la dependencia podría ser la figura del asistente personal.

A 31 de agosto de 2020, en Canarias, se habían emitido más de 55.000 solicitudes de la prestación por dependencia, de las cuales resueltas y con derecho a retribución había 32.800. Sin embargo, de estas, muchas no pueden ejecutarse dado que los centros residenciales están completos y los dependientes no están recibiendo una prestación para compensar esta falta de recursos. 2.628 personas fallecieron durante el confinamiento esperando a que se les concediera esta prestación.

El asistente personal sería un profesional formado en cualquier ámbito social o sociosanitario que, a través de una formación en horas, se especializara en este tratamiento. “Ya hay personas que se encargan de los cuidados de un dependiente que solo necesitarían esta profesionalización”, indicaba.

Se creó en 2006 a nivel estatal, pero a día de hoy, 14 años después, no ha llegado a Canarias. “Hay colectivos de vida independiente que llevan solicitando esta figura desde hace años”, apuntaba. Y es que, gracias a estos profesionales, los dependientes de menor grado podrían seguir manteniendo su autonomía dado que solo necesitan un apoyo en el día a día.

“Más que un cuidador que baña o da de comer a la persona con dependencia, sería un asistente que ayude a realizar cualquier trámite”, señalaba.

Según Mari Carmen Rodríguez, la aplicación de este profesional en las islas depende del Gobierno de Canarias, dado que tiene las competencias de dependencia. Sin embargo, tal y como está planteada la Ley por el Gobierno de España no ha podido trasladarse a las islas. “Tal cual se planteó, el Estado invierte un 50% en la financiación de la dependencia y las comunidades autónomas el otro 50%. Esto nunca ha ocurrido. En Canarias se ha invertido un 16 o 17%”.

Para la presidenta de la Asociación de Dependientes de Canarias esta es la principal causa de que no se haya podido crear esta figura en el archipiélago. “Hasta que no se invierta lo suficiente no se podrán aumentar los medios humanos y los equipos que se necesitan para que esa ley se aplique tal cual está establecido”.

Y según Rodríguez es esencial que se trabaje en dependencia cuanto antes, porque las cifras en las islas son preocupantes. “A medida que van pasando de grados se va complicando la situación de estas personas”.

La presidenta de la asociación destacaba que, durante el estado de alarma, cuando se paralizaron servicios de asistencia a estas personas, muchas tuvieron que quedarse en casa sin recibir la atención que requerían lo que produjo un empeoramiento de su situación que, en algunos casos, se está recuperando muy lentamente ahora.