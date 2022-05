Los comerciantes de Tamaraceite se quejan del cierre de comercios por las obras del Ayuntamiento

Los empresarios de la zona comercial abierta de Tamaraceite continúan en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el corte de la calle principal del barrio y que ha generado una pérdida de conexión por la suspensión de 6 de las 8 líneas que operaban en el barrio, solo se ha mantenido la línea 44 de Guaguas Municipales y la 205 de Global ambas en sentido subida hacia el intercambiador.

Estas obras no solamente han ocasionado un trastorno de movilidad a los vecinos de un barrio cuya horquilla de edad es avanzada, también una merma importante en el volumen de negocio de los empresarios de lugar. En La Mañana de COPE Gran Canaria, la presidenta de los comerciantes, Conchi de Morales, asegura que “hay comercios que incluso han tenido que cambiar sus horarios porque no les es rentable abrir medio día y algunos, incluso, han tenido una merma en sus ingresos del 50 %.”

De morales asegura que las obras está generando pérdidas irrecuperables e incluso el cierre de algunos comerciantes: “Desde que comenzaron las obras, en este tramo de carretera han cerrado entre 6 a 10 comercios y todo empezó cuando hicieron solo la carretera de subida, quitaron el vial de bajada hasta el cruce de San Lorenzo.”

La semana pasada se celebró una Junta de distrito con presencia de la concejala de distrito y el concejal de Urbanismo y ninguno de ellos les ofreció una solución, advierte de Morales que “si no hay carreteras no hay guaguas y si no hay gauguas la gente deja de pasar por aquí.

Esto es justo lo que está pasando, el cierre de la carretera con la consiguiente eliminación de las guaguas está generando que continúe debilitándose la zona comercial abierta que se agrava porque los servicios de transportes solo carga y descarga en los centros comerciales del barrio “y esto es algo que influye bastante en el casco urbano de Tamaraceite, aquí también está en centro de salud, bancos, correos, comercios y todo se lo están llevando a la zona comercial.”

Según la presidenta de los empresarios, el ayuntamiento no ha tenido en cuenta la opinión y las consecuencias que genera a los empresarios“llevamos años trabajando aquí y tampoco ayuda que la gente venga a instalarse aquí.”

El futuro de esta zona comercial no es muy halagüeño, reconoce de Morales que “el concejal de movilidad se comprometió a pedir a urbanismo un informe para que restablezca la carretera, llevo 35 años en Tamaraceite y he visto 6 planes de urbanismo y al igual que se hace se pueden modificar.”