Los cirujanos de Insular: "No nos negamos a trabajar, pero están desprestigiando al servicio de urgencias"

Sigue la crisis en el hospital insular de Gran Canaria por las guardias en los servicios de urgencia. En los micrófonos de COPE Gran Canaria ha estado Irene justo, una cirujana del servicio de Cirugía Vascular y Angiología, que ayer indignada en sus redes sociales colgaba un post criticando a la directora médico del centro por unas declaraciones sobre los médicos que se negaban a hacer las guardias.

Asegura Irene Justo que son muchos más los cirujanos o especialistas que se han quejado de esta medida y ante todo ha querido dejar claro que “nunca nos hemos negado a trabajar, nos hemos negado a hacer guardia en el servicio de urgencias. Nos hemos negado por sentido común y por respeto a los pacientes”.

Irene Justo pone un ejemplo: “Si su madre viene con una otitis no creo que usted quiera que le atienda el urólogo, porque el urólogo puede que lleve 20 años sin usar el aparato para ver la oreja. Me parece que hay que tener un poco de respeto a los pacientes.

Irene Justo: “Porque es como si yo este verano le digo a los de urgencias que vengan a operar con nosotros y que le voy a poner cirugías pequeñitas. Yo creo que eso cualquiera lo entiende y dice que no, que sería una locura. Entonces yo no entiendo porque les parece normal, que vayamos los cirujanos de muchas especialidades a atender el servicio de urgencia”.

CON LA MEDIDA SE DESPRESTIGIA EL SERVICIO DE URGENCIA

Irene Justo, destaca que con esta medida lo que hacen es “desprestigiar a los compañeros del servicio de urgencia. Eso que nos han dicho que en los módulos F y G, que es donde vamos a ver pacientes, que son cosas facilitas, ¿qué pasa que ahí puede ir cualquier médico?, Si al compañero que está viendo a más de 100 pacientes al día, ¿son tonterías todo lo que está viendo? Vamos a empezar a tener un poco de respeto y seriedad”.

“Es como si mañana faltan ginecólogos y que vaya a atenderlos yo a paritorio. Ellos lo que nos dicen es que lo que se ve ahí son cosas facilitas. Eso no es así porque el módulo F y G deciden que, si los pacientes tienen algo grave o no lo tienen, y entonces ingresan. Imagínate que yo me pongo a ver a un hombre que viene con dolor torácico y creo que está ansioso. Yo decido que el hombre se va a casa, al día siguiente viene infartado y muere. Entonces me gustaría saber si los altos cargos me vendrán a defender a mi”, añade.

Irene Justo: “El segundo motivo por el que me niego a hacer las guardias es que mi contrato de este hospital pone que soy especialista en Angiología y Cirugía Vascular. No hay que dar más explicaciones, esa es mi función, yo se operar. Porque pasado mañana si faltan oftalmólogos, querrán que haga unas cataratas, pues no, porque eso es lo que pone en mi contrato”.

En cuanto a si han recibidos amenazas, la médico especialista dice que ella no sabe si llamarlos así. “Pero lo que está claro es que no han pedido una colaboración. Una colaboración no es convocar en una reunión a las dos de la tarde a los jefes de servicio explicando que sus adjuntos van a tener que empezar a hacer guardias en urgencias en menos de 48 horas. Algunos jefes de servicio se negaron, como el mio, que se visten por los pies. Se negó y deja ahí su cargo. Luego hay otros que se quejan, pero luego dicen: Tu fuiste el último en llegar, ¿no? Pues tu fulanito, a urgencias. Luego hay otros que han hecho un sorteo”.

“Muchos jefes de servicio se han quejado, entonces esto no es una colaboración, porque si en un servicio se hace un sorteo a ver quién les toca, no creo que estén tan contentos de colaborar”.

Irene Justo: “Coacción tampoco sé si ha habido, pero si la directora médica llama a un adjunto de mi servicio y le dice que es una orden directa que a las tres de la tarde se tiene que presentar al servicio de urgencias, con una actitud un poco intimidante, pues no sé si llamarlo coacción. Además, yo no tengo mi plaza en propiedad, no sé que pasará pero colaboración no la veo como tal”.

PIDE DISCULPAS A SUS COMPAÑEROS DE GINECOLOGÍA

La cirujana vascular ha pedido perdón a sus compañeros de servicio, ya que tras el escrito podía parecer que se les estaba tratando con un cierto favoritismo. Esto motivado por no aparecer en primer lugar en la lista de especialistas para hacer las guardias en urgencias.

Irene Justo: “Quiero aclararlo y pedir disculpas. En primer lugar, cuando nos presentan esa lista de guardias, efectivamente esos compañeros de ginecología no están. Como la gente se quejó, entre otras, también los ginecólogos, posteriormente lo añadieron. Quiero pedir disculpas a los ginecólogos, porque después de leer mi escrito creo que me equivoqué y di a entender algo distinto. Puede parecer que los ginecólogos tengan un trato de favor y no es así”.

“Además, hable con algunos de ellos y me han explicado que no están teniendo un trato de favor en su servicio. De hecho, se están planteando después del parto subir a estas mujeres a las azoteas, porque les están quitando camas, que no tienen claro donde poner a tantos pacientes”, añade.

Cirujana vascular: “Yo no tengo nada en contra de mis compañeros, porque son cirujanos igual que yo, porque me parece igual de absurdo que vayan ellos a que vaya yo. Precisamente en la lista de urgencias, se rectifico y ya se les puso a ellos también. De hecho, si no me equivoco, la jefa de urgencias va a ser la primera en hacerlas”.

En cuanto a pedir la dimisión de la gerente y directora médica dice que “está tan saturada, que no lo ha pensado, pero que no le parece mal. Nosotros lo que estamos pidiendo es una colaboración entre todos los compañeros, que se note que no somos 4, que lo tenemos claro; que se note si vamos a firmar y podríamos plantearlo. Aunque estas cosas son mejores cuando salen de uno mismo, no podemos agarrarnos y estar ahí años sin hacer nada”.