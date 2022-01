Los alquileres vacacionales de Canarias empiezan el 2022 con un 80% de ocupación

Los alquileres vacacionales de Canarias han empezado un año con unas cifras de ocupación que recuerdan a la época antes de la covid. Manejan cifras del entre el 70% y el 80% de ocupación en las viviendas vacacionales de todo el archipiélago. Unas cifras que está aliviando la economía de este sector.

Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales, apuntaba en COPE Canarias que se trata de una temporada inusual para los propietarios. Es decir, mantienen buenas cifras, pero existe mucha incertidumbre por la variante ómicron y sus efectos en el sector.

“En efecto esta campaña de invierno está siendo inusual para las viviendas porque, aunque mantenemos unas buenas cifras, pero es cierto que hay muchísima incertidumbre en cuanto a las cancelaciones de previsiones de turistas para enero y febrero. Por eso nos están cancelando por la incertidumbre que existe también en el resto de Europa”, añade.

Javier Valentín: “En torno a la ocupación estamos rondando un 80% y con las casas aisladas con piscinas hablamos de un 100%. Pero la previsión es que se mantenga en el 70-80 de ocupación. Hasta marzo estamos viviendo una incertidumbre por los parámetros de la covid que se están viviendo en el resto de zonas de Europa”.

También ha criticado que, dentro del sector turístico, los propietarios de dichas viviendas vacacionales son los más castigados. “Los propietarios de las viviendas vacacionales han sido los que más han sufrido las cancelaciones, la falta de turismo y el bloqueo total de nuestra economía. Nosotros consideramos que, si nos tienen en cuenta para pagar nuestras tasas, debemos recibir una ayuda como el resto de sectores dentro del turístico”.

Javier Valentín: “Nosotros en este momento somos muy cautos, por la incertidumbre que hay y que esto pueda cambiar todo nuestro panorama de una semana a la otra. Esperemos que esta sexta ola, que está sufriendo toda Europa, pare ya y podamos seguir atrayendo a más turistas a nuestras islas”.

Concluye destacando que: “Las viviendas vacacionales, han sido las grandes olvidadas de viviendas y no hemos recibido ayudas. Si que se nos reconoce como ámbito turístico para pagar las tasas, pero no para darnos todas esas ayudas. Estas no han ido a parar a las viviendas vacacionales”.