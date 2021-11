Loli Corujo: "Fernando Clavijo es el presidente del PP de Canarias"

La presidenta del Cabildo de Lanzarote ha asegurado que cuenta con la mayoría suficiente para gobernar en el ejecutivo insular. Loli Corujo respondía de esta manera, después de que se haya roto el pacto que mantenía el Partido Socialista con el Partido Popular en las dos instituciones más importantes de la isla conejera: su cabildo y el ayuntamiento de Arrecife.

Corujo arremetía además contra Coalición Canaria de quien señalaba que les han ofrecido gobernar en el ayuntamiento de Arrecife desde el comienzo de la legislatura, porque “su objetivo es llegar al gobierno porque ellos lo conciben como si fueran algo patrimonial, que es suyo, se lo han quitado y lo quieren recuperar”.

La líder de los socialistas conejeros ve en todo lo que ha pasado una muestra de lo que a sus ojos representa el PP en Canarias, ”que pinta poco y decide menos”, pero iba más lejos para asegurar que quien decide en el PP es Fernando Clavijo, el secretario de los nacionalistas.

“Aquí quien decide realmente es, y no me equivoco, Fernando Clavijo, un militante de Coalición Canaria, pero es el presidente del PP canario y sin duda de Lanzarote. No hay más que ver todos los pronunciamientos. Es alucinante y absolutamente inconcebible. Quien habla con Génova y genera la estabilidad y decide que gobiernos se rompen, que nadie tenga ninguna duda”.

Corujo ha asegurado que en el pasado ha mantenido acuerdos en otras instituciones para gobernar por lo que le pide una reflexión a este partido. Descarta que los nacionalistas intenten romper el pacto de gobierno en La Palma por la defensa de ese pacto que ha hecho Mariano Hernández Zapata, ahora mismo presidente insular en la isla bonita.

“No creo que vaya a por el pacto de La Palma, porque el presidente de los populares palmeros ha defendido tanto este acuerdo que le echaron del partido...pero tuvieron que dar marcha atrás y reincorporarlo. Eso demuestra la fortaleza del PP palmero y no va a haber estabilidad. Él ha puesto los intereses de la isla por encima de los intereses de partido”, aseguraba en una entrevista en Cope Canarias.